Держдеп назвав причину перенесення зустрічі Помпео з радником лідера КНДР

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перенесення зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео зі завідувачем відділом Єдиного фронту Трудової партії Кореї Кім Йон Чхоль, яка повинна була відбутися 8 листопада в Нью-Йорку, є виключно питанням графіка. Про це повідомив в середу на брифінгу заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає УНН.

“Графіки постійно змінюються”, — сказав він. “Це виключно питання графіка, не більше того”, — додав Палладіно.

Про перенесення зустрічі на невизначений термін раніше повідомила прес-служба Держдепартаменту. Конкретні причини не називалися.

Як раніше інформував УНН, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяну та Пекіну держсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американської дипломатії вдалося досягти домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про створення робочої групи із питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого саміту КНДР і США.

Нагадаємо, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.

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