Госдеп назвал причину переноса встречи Помпео с советником лидера КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Перенос встречи госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, которая должна была состояться 8 ноября в Нью-Йорке, является исключительно вопросом графика. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, передает УНН.
“Графики постоянно меняются”, — сказал он. “Это исключительно вопрос графика, не более того”, — добавил Палладино.
О переносе встречи на неопределенный срок ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента. Конкретные причины не назывались.
Как ранее информировал УНН, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.
Напомним, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.