Госдеп назвал причину переноса встречи Помпео с советником лидера КНДР

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107386 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114787 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152766 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146584 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137476 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128700 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172734 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Госдеп назвал причину переноса встречи Помпео с советником лидера КНДР

Госдеп назвал причину переноса встречи Помпео с советником лидера КНДР

Киев  •  УНН

 • 7500 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Перенос встречи госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, которая должна была состояться 8 ноября в Нью-Йорке, является исключительно вопросом графика. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, передает УНН.

“Графики постоянно меняются”, — сказал он. “Это исключительно вопрос графика, не более того”, — добавил Палладино.

О переносе встречи на неопределенный срок ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента. Конкретные причины не назывались.

Как ранее информировал УНН, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.

Напомним, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.

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