Ракетный полигон Сохе в КНДР работает в обычном режиме - Исследование

Она опубликовала доклад, в котором были использованы фотографии, сделанные из космоса 31 октября. Их анализ подтвердил, что обещанный Пхеньяном демонтаж полигона не ведется с прошлого августа. Более того, на крыше расположенного там склада горючего установлено новое оборудование, судя по всему, вентиляционное. На полигоне отмечено обычное движение автомобилей, что свидетельствует, по мнению экспертов, о нормальной работе объекта.

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Как ранее информировал УНН, испытательный полигон Сохе (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от большого ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 с стартовой площадки на полигоне сохэй был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником “Кванменсон-4” (“Сияющая звезда — 4”).

Ранее сотрудники сайта 38 North сообщали, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохе только с июля и до начала августа. Обещание о его ликвидации была, в частности, записанная в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре нынешнего года. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.