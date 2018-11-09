Ракетный полигон Сохе в КНДР работает в обычном режиме - Исследование

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107794 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115468 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153662 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147222 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137816 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128856 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173249 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Ракетный полигон Сохе в КНДР работает в обычном режиме - Исследование

Ракетный полигон Сохе в КНДР работает в обычном режиме - Исследование

Киев  •  УНН

 • 8567 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Демонтаж испытательного ракетного полигона Сохе на северо-западе КНДР остановлен, и объект, судя по всему, функционирует в обычном режиме. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, базирующаяся в Вашингтоне и занимающаяся сбором и анализом информации о Северной Корее на основе изучения снимков из частных спутников слежения, передает УНН.

Она опубликовала доклад, в котором были использованы фотографии, сделанные из космоса 31 октября. Их анализ подтвердил, что обещанный Пхеньяном демонтаж полигона не ведется с прошлого августа. Более того, на крыше расположенного там склада горючего установлено новое оборудование, судя по всему, вентиляционное. На полигоне отмечено обычное движение автомобилей, что свидетельствует, по мнению экспертов, о нормальной работе объекта.

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Как ранее информировал УНН, испытательный полигон Сохе (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от большого ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 с стартовой площадки на полигоне сохэй был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником “Кванменсон-4” (“Сияющая звезда — 4”).

Ранее сотрудники сайта 38 North сообщали, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохе только с июля и до начала августа. Обещание о его ликвидации была, в частности, записанная в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре нынешнего года. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.

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