В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше

Протягом останнього тижня в Україні було укладено 3365 нових шлюбів. Найбільше у Київській області, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.

За тиждень, що минув, в Україні було укладено 3365 нових сімейних союзів - говориться у повідомленні.

Найбільше шлюбів зареєстровано в:

• м. Києві — 828;

• Дніпропетровській області — 668;

• Львівській області — 390;

• Одеській області — 140;

• Київській області — 132.

