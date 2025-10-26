В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Київ • УНН
Минулого тижня в Україні зареєстровано 3365 нових шлюбів. Найбільше їх укладено в Києві – 828, далі йдуть Дніпропетровська та Львівська області.
Протягом останнього тижня в Україні було укладено 3365 нових шлюбів. Найбільше у Київській області, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.
За тиждень, що минув, в Україні було укладено 3365 нових сімейних союзів
Найбільше шлюбів зареєстровано в:
• м. Києві — 828;
• Дніпропетровській області — 668;
• Львівській області — 390;
• Одеській області — 140;
• Київській області — 132.
Доповнення
