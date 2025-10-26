В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Киев • УНН
На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 3365 новых браков. Больше всего их заключено в Киеве – 828, далее идут Днепропетровская и Львовская области.
За последнюю неделю в Украине было заключено 3365 новых браков. Больше всего в Киевской области, пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.
За прошедшую неделю в Украине было заключено 3365 новых семейных союзов
Больше всего браков зарегистрировано в:
• г. Киеве — 828;
• Днепропетровской области — 668;
• Львовской области — 390;
• Одесской области — 140;
• Киевской области — 132.
Дополнение
Министерство юстиции и военные ведомства Украины предоставили подробный алгоритм действий для семей, если близкий или знакомый военнослужащий пропал без вести или попал в плен. Инструкция охватывает порядок обращений в государственные органы, оформление документов, получение выписок и выплат, а также правила распределения денежного довольствия между родственниками.