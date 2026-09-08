В Україні за тиждень через ворожі атаки вигоріли 84 гектари лісу
Київ • УНН
За тиждень в Україні зафіксували 56 лісових пожеж на 84 га, 95% спричинили бойові дії. Найбільше постраждала Харківщина.
За останній тиждень в Україні зафіксували 56 лісових пожеж на площі 84 га. 95% займань були спричинені військовими діями. Про це повідомили у ДП "Ліси України", пише УНН.
Найбільше пожеж виникло на Харківщині – 14 займань на площі 49,4 га. Основні осередки зафіксовано в Ізюмському надлісництві (45,2 га), територія якого регулярно потрапляє під ворожі обстріли
Зазначається, що близько 143 тис. га території надлісництва потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Відсутність доступу до лісових масивів, сильний вітер і детонація нерозірваних боєприпасів створювали умови для поширення вогню. Загалом ліквідація всіх осередків займань тривала 6 днів.
Загалом падіння уламків ворожих БПЛА стало причиною десятків пожеж у різних регіонах загальною площею 29 га.
Найбільше таких займань зафіксовано на Київщині – на площі 17,5 га. Дронові атаки також стали причиною пожеж на Чернігівщині (понад 2 га), Сумщині (2 га), Запоріжжі (2 га) та Волині (2 га)
Ще одна незначна пожежа на площі 0,01 га сталася через перекидання вогню з території сусіднього землекористувача в Білоцерківському надлісництві на Київщині. Також незначні займання виникали на Львівщині та Миколаївщині – їхні причини встановлюються.
За винятком Харківщини, де гасіння ускладнювали близькість до зони бойових дій та замінування, у середньому лісівникам вдавалося локалізувати одне займання приблизно за годину. Завдяки оперативному реагуванню лісової охорони середня площа однієї пожежі становила 1,5 га.
У "Лісах України" також попередили, що попри зниження температури найближчими днями у більшості регіонів зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через тривалу суху погоду лісова підстилка сильно висохла, тому підприємство закликає громадян утриматися від походів до лісу.
В Україні збитки від лісових пожеж з початку повномасштабної війни перевищили 1 трлн грн26.05.26, 11:30 • 7900 переглядiв