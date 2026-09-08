В Украине за неделю из-за вражеских атак выгорели 84 гектара леса
Киев • УНН
За неделю в Украине зафиксировали 56 лесных пожаров на площади 84 га, 95% из них вызваны боевыми действиями. Больше всего пострадала Харьковская область.
За последнюю неделю в Украине зафиксировали 56 лесных пожаров на площади 84 га. 95% возгораний были вызваны военными действиями. Об этом сообщили в ГП «Леса Украины», пишет УНН.
Больше всего пожаров возникло в Харьковской области — 14 возгораний на площади 49,4 га. Основные очаги зафиксированы в Изюмском надлесничестве (45,2 га), территория которого регулярно подвергается вражеским обстрелам
Отмечается, что около 143 тыс. га территории надлесничества потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Отсутствие доступа к лесным массивам, сильный ветер и детонация неразорвавшихся боеприпасов создавали условия для распространения огня. В целом ликвидация всех очагов возгораний продолжалась 6 дней.
В целом падение обломков вражеских БПЛА стало причиной десятков пожаров в различных регионах общей площадью 29 га.
Больше всего таких возгораний зафиксировано в Киевской области — на площади 17,5 га. Атаки дронов также стали причиной пожаров в Черниговской области (более 2 га), Сумской области (2 га), Запорожье (2 га) и Волынской области (2 га)
Еще один незначительный пожар на площади 0,01 га произошел из-за переброски огня с территории соседнего землепользователя в Белоцерковском надлесничестве в Киевской области. Также незначительные возгорания возникали во Львовской и Николаевской областях — их причины устанавливаются.
За исключением Харьковской области, где тушение осложняли близость к зоне боевых действий и заминированность, в среднем лесникам удавалось локализовать одно возгорание примерно за час. Благодаря оперативному реагированию лесной охраны средняя площадь одного пожара составляла 1,5 га.
В «Лесах Украины» также предупредили, что несмотря на снижение температуры в ближайшие дни в большинстве регионов сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за длительной сухой погоды лесная подстилка сильно высохла, поэтому предприятие призывает граждан воздержаться от походов в лес.
В Украине ущерб от лесных пожаров с начала полномасштабной войны превысил 1 трлн грн26.05.26, 11:30 • 7900 просмотров