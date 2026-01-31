В Україні релокують підопічних ще 8 інтернатів з небезпечних регіонів
Київ • УНН
Координаційний штаб вирішив релокувати підопічних 8 інтернатних установ із Запорізької, Миколаївської, Одеської та Чернігівської областей. Для їх розміщення визначено 19 резервних локацій у безпечніших регіонах.
Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів вирішив релокувати підопічних 8 інтернатних установ із небезпечних регіонів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Продовжуємо релокацію підопічних інтернатних установ із небезпечних регіонів. Йдеться про 8 закладів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях. Для розміщення визначено 19 резервних локацій у безпечніших регіонах
Додамо
Як повідомляв УНН, на засіданні Координаційного штабу погодили обов’язкову евакуацію 25 дітей разом із батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області.
Кулеба також додав, що з червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано понад 160 000 людей, серед них понад 21 000 дітей і більше 5 000 маломобільних осіб.