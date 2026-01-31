$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 11892 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 13157 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 12739 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 16695 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10460 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24436 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43543 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 48698 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29265 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
В Україні релокують підопічних ще 8 інтернатів з небезпечних регіонів

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Координаційний штаб вирішив релокувати підопічних 8 інтернатних установ із Запорізької, Миколаївської, Одеської та Чернігівської областей. Для їх розміщення визначено 19 резервних локацій у безпечніших регіонах.

В Україні релокують підопічних ще 8 інтернатів з небезпечних регіонів

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів вирішив релокувати підопічних 8 інтернатних установ із небезпечних регіонів.  Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Продовжуємо релокацію підопічних інтернатних установ із небезпечних регіонів. Йдеться про 8 закладів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях. Для розміщення визначено 19 резервних локацій у безпечніших регіонах 

- повідомив Кулеба.

Додамо

 Як повідомляв УНН, на засіданні Координаційного штабу погодили обов’язкову евакуацію 25 дітей разом із батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області.

Кулеба також додав, що з червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано понад 160 000 людей, серед них понад 21 000 дітей і більше 5 000 маломобільних осіб.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Миколаївська область
Харківська область
Одеська область
Запорізька область
Чернігівська область
Україна