11:48 • 5134 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12036 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13300 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 12878 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 16894 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10516 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24478 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43584 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48789 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29275 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Украине релоцируют подопечных еще 8 интернатов из опасных регионов

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Координационный штаб решил релоцировать подопечных 8 интернатных учреждений из Запорожской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей. Для их размещения определено 19 резервных локаций в более безопасных регионах.

В Украине релоцируют подопечных еще 8 интернатов из опасных регионов

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий решил релоцировать подопечных 8 интернатных учреждений из опасных регионов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Продолжаем релокацию подопечных интернатных учреждений из опасных регионов. Речь идет о 8 учреждениях в Запорожской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Для размещения определено 19 резервных локаций в более безопасных регионах

- сообщил Кулеба.

Добавим

Как сообщал УНН, на заседании Координационного штаба согласовали обязательную эвакуацию 25 детей вместе с родителями из 7 населенных пунктов Старосалтовской общины Харьковской области.

Кулеба также добавил, что с июня 2025 года из прифронтовых территорий эвакуировано более 160 000 человек, среди них более 21 000 детей и более 5 000 маломобильных лиц.

Антонина Туманова

Общество
Война в Украине
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Николаевская область
Харьковская область
Одесская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина