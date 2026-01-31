В Украине релоцируют подопечных еще 8 интернатов из опасных регионов
Координационный штаб решил релоцировать подопечных 8 интернатных учреждений из Запорожской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей. Для их размещения определено 19 резервных локаций в более безопасных регионах.
Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий решил релоцировать подопечных 8 интернатных учреждений из опасных регионов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Продолжаем релокацию подопечных интернатных учреждений из опасных регионов. Речь идет о 8 учреждениях в Запорожской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Для размещения определено 19 резервных локаций в более безопасных регионах
Как сообщал УНН, на заседании Координационного штаба согласовали обязательную эвакуацию 25 детей вместе с родителями из 7 населенных пунктов Старосалтовской общины Харьковской области.
Кулеба также добавил, что с июня 2025 года из прифронтовых территорий эвакуировано более 160 000 человек, среди них более 21 000 детей и более 5 000 маломобильных лиц.