Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками із семи населених пунктів на Харківщині

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 3692 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 10246 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 11573 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 11236 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 14377 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 9918 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24046 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43174 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 47403 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29151 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
5м/с
70%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 12867 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 16338 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 19532 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 10999 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo08:22 • 7904 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 14398 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 47413 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 30272 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 34979 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 38258 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 5372 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 11142 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 17943 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 17434 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 17572 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Золото

Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками із семи населених пунктів на Харківщині

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області. Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що держава діє швидко там, де зростають безпекові ризики.

Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками із семи населених пунктів на Харківщині

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів погодив обов’язкову евакуацію 25 дітей разом із батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Провів засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів... Погодили обов’язкову евакуацію 25 дітей разом із батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області 

- повідомив Кулеба.

 За його словами, де зростають безпекові ризики, держава має діяти швидко й скоординовано. Евакуація, розміщення та підтримка людей – спільна відповідальність усіх служб.

Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14.01.26, 11:48 • 14991 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Село
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Україна