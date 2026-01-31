Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками із семи населених пунктів на Харківщині
Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області. Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що держава діє швидко там, де зростають безпекові ризики.
Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей разом із батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Провів засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів... Погодили обов’язкову евакуацію 25 дітей разом із батьками з 7 населених пунктів Старосалтівської громади Харківської області
За його словами, де зростають безпекові ризики, держава має діяти швидко й скоординовано. Евакуація, розміщення та підтримка людей – спільна відповідальність усіх служб.
