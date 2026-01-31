Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области
Киев • УНН
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из 7 населенных пунктов Старосалтовской общины Харьковской области. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил, что государство действует быстро там, где возрастают риски безопасности.
Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий согласовал обязательную эвакуацию 25 детей вместе с родителями из 7 населенных пунктов Старосалтовской общины Харьковской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
По его словам, там, где растут риски безопасности, государство должно действовать быстро и скоординировано.
По его словам, там, где растут риски безопасности, государство должно действовать быстро и скоординировано. Эвакуация, размещение и поддержка людей – общая ответственность всех служб.
