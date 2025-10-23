В Україні примусова мобілізація стала нормою, а серед 3,7 млн чоловіків призовного віку понад півмільйона переховуються – The Telegraph
Київ • УНН
В Україні примусова мобілізація стала нормою, а понад півмільйона чоловіків призовного віку переховуються. Це відбувається на тлі загострення ситуації на фронті та вичерпання ресурсів добровольців.
Згідно з матеріалом The Telegraph, останнє офіційне оновлення даних про втрати українських військових відбулося у лютому цього року: президент Володимир Зеленський тоді визнав понад 46 000 загиблих. Незалежні західні експерти вважають, що реальна цифра значно більша, а у країні назріла мобілізаційна криза та побільшало "ухилянтів". Про це пише УНН із посиланням на матеріал в The Telegraph.
Деталі
Ситуація на фронті загострюється через критичну нестачу особового складу. Усі чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають службі, проте ресурси добровольців вичерпані.
Примусова мобілізація зараз є нормою. А з 3,7 мільйона чоловіків призовного віку в Україні, за словами офіційних осіб, понад півмільйона переховуються
Поточна фаза війни перетворилася на кривавий глухий кут. Мирні переговори не дали результату, а останні масовані атаки росії безпілотниками та ракетами демонструють, що володимир путін не планує зупиняти наступ.
Мін'юст пояснив детальний алгоритм дій для родин зниклих безвісти військових та процес виплат сім'ям21.10.25, 18:12 • 3596 переглядiв
Водночас українські військові з територіальних центрів часто стикаються з ворожим ставленням на вулицях. Їхня робота стала суперечливою темою всередині країни, що страждає від хронічної кризи комплектування армії. Багато чоловіків вже зареєстровані у військовій базі даних, але деякі трималися осторонь протягом трьох років після початку повномасштабного вторгнення, намагаючись уникнути призову, а інші – залишили країну, сподіваючись не потрапити на фронт.
Парламент схвалив продовження мобілізації21.10.25, 12:39 • 3182 перегляди