Парламент схвалив продовження мобілізації
Київ • УНН
Верховна Рада затвердила указ Президента, продовживши загальну мобілізацію на 90 діб з 5 листопада 2025 року. Це рішення спрямоване на відбиття збройної агресії рф, діятиме до 3 лютого.
Верховна Рада схвалила продовження загальної мобілізації на 90 днів - до початку лютого, повідомили у парламенті у вівторок, пише УНН.
Строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 днів. Верховна Рада України прийняла закон, яким затвердила відповідний указ Президента України (реєстр. №14129)
"Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 5 листопада 2025 року на 90 діб", - зазначили у парламенті.
"Вступить у силу 5 листопада і буде діяти 90 днів до 3 лютого", - прокоментував нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.
Реалізація закону, вказали у ВР, сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії російської федерації проти України.
Доповнення
Перед цим парламент у 17-й раз продовжив воєнний стан.
