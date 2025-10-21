Парламент одобрил продление мобилизации
Киев • УНН
Верховная Рада утвердила указ Президента, продлив всеобщую мобилизацию на 90 суток с 5 ноября 2025 года. Это решение направлено на отражение вооруженной агрессии РФ, будет действовать до 3 февраля.
Верховная Рада одобрила продление всеобщей мобилизации на 90 дней - до начала февраля, сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.
Срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 дней. Верховная Рада Украины приняла закон, которым утвердила соответствующий указ Президента Украины (реестр. №14129)
"Срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 5 ноября 2025 года на 90 суток", - отметили в парламенте.
"Вступит в силу 5 ноября и будет действовать 90 дней до 3 февраля", - прокомментировал нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.
Реализация закона, указали в ВР, будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Дополнение
Перед этим парламент в 17-й раз продлил военное положение.
