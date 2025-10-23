В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph
Киев • УНН
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а более полумиллиона мужчин призывного возраста скрываются. Это происходит на фоне обострения ситуации на фронте и исчерпания ресурсов добровольцев.
Согласно материалу The Telegraph, последнее официальное обновление данных о потерях украинских военных произошло в феврале этого года: президент Владимир Зеленский тогда признал более 46 000 погибших. Независимые западные эксперты считают, что реальная цифра значительно больше, а в стране назрел мобилизационный кризис и увеличилось количество "уклонистов". Об этом пишет УНН со ссылкой на материал в The Telegraph.
Детали
Ситуация на фронте обостряется из-за критической нехватки личного состава. Все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат службе, однако ресурсы добровольцев исчерпаны.
Принудительная мобилизация сейчас является нормой. А из 3,7 миллиона мужчин призывного возраста в Украине, по словам официальных лиц, более полумиллиона скрываются
Текущая фаза войны превратилась в кровавый тупик. Мирные переговоры не дали результата, а последние массированные атаки россии беспилотниками и ракетами демонстрируют, что владимир путин не планирует останавливать наступление.
В то же время украинские военные из территориальных центров часто сталкиваются с враждебным отношением на улицах. Их работа стала противоречивой темой внутри страны, страдающей от хронического кризиса комплектования армии. Многие мужчины уже зарегистрированы в военной базе данных, но некоторые держались в стороне в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения, пытаясь избежать призыва, а другие – покинули страну, надеясь не попасть на фронт.
