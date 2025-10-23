$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 3748 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16026 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30 • 19272 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19018 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30079 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28842 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25537 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:30 • 12345 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25 • 14803 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22 • 16377 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:45 • 25541 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33870 просмотра
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а более полумиллиона мужчин призывного возраста скрываются. Это происходит на фоне обострения ситуации на фронте и исчерпания ресурсов добровольцев.

В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph

Согласно материалу The Telegraph, последнее официальное обновление данных о потерях украинских военных произошло в феврале этого года: президент Владимир Зеленский тогда признал более 46 000 погибших. Независимые западные эксперты считают, что реальная цифра значительно больше, а в стране назрел мобилизационный кризис и увеличилось количество "уклонистов". Об этом пишет УНН со ссылкой на материал в The Telegraph.

Детали

Ситуация на фронте обостряется из-за критической нехватки личного состава. Все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат службе, однако ресурсы добровольцев исчерпаны.

Принудительная мобилизация сейчас является нормой. А из 3,7 миллиона мужчин призывного возраста в Украине, по словам официальных лиц, более полумиллиона скрываются 

– говорится в материале СМИ.

Текущая фаза войны превратилась в кровавый тупик. Мирные переговоры не дали результата, а последние массированные атаки россии беспилотниками и ракетами демонстрируют, что владимир путин не планирует останавливать наступление.

Минюст объяснил детальный алгоритм действий для семей пропавших без вести военных и процесс выплат семьям21.10.25, 18:12 • 3596 просмотров

В то же время украинские военные из территориальных центров часто сталкиваются с враждебным отношением на улицах. Их работа стала противоречивой темой внутри страны, страдающей от хронического кризиса комплектования армии. Многие мужчины уже зарегистрированы в военной базе данных, но некоторые держались в стороне в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения, пытаясь избежать призыва, а другие – покинули страну, надеясь не попасть на фронт.

Парламент одобрил продление мобилизации21.10.25, 12:39 • 3182 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Владимир Зеленский
Украина