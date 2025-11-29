$42.190.11
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 29 листопада

Київ • УНН

 • 18 перегляди

29 листопада в Україні прогнозується хмарна погода з дощами та снігом місцями. На Одещині вночі очікується невеликий дощ, а в більшості областей вночі та вранці можливий туман.

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 29 листопада

У суботу, 29 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Лише на Одещині вночі невеликий дощ. Вночі та вранці у більшості областей туман.  

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вдень 7-12°, в Криму до 16°; на решті території вдень 4-9° тепла.  

У Київській області та столиці хмарно. Вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 4-9° тепла; у Києві вдень 7-9°.

Віта Зеленецька

