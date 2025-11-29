В Украине облачно с прояснениями: прогноз погоды на 29 ноября

В субботу, 29 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода, местами будет идти дождь и пролетать снег. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления. Лишь в Одесской области ночью небольшой дождь. Ночью и утром в большинстве областей туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине днем 7-12°, в Крыму до 16°; на остальной территории днем 4-9° тепла.

В Киевской области и столице облачно. Днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем 4-9° тепла; в Киеве днем 7-9°.

