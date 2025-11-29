От дня муравьедов до дня правозащитниц: какие праздники отмечают 29 ноября

29 апреля в мире отмечается ряд дат, призванных привлечь внимание к важным общественным и экологическим темам. Эти события сочетают серьезные послания с элементами просвещения и иронии, формируя более широкий взгляд на человеческие и природоохранные ценности. УНН подготовил для вас краткие описания к каждому из этих праздников.

Международный день женщин-правозащитниц

Международный день женщин-правозащитниц возник в 2006 году по инициативе глобальных правозащитных организаций. Его целью является подчеркнуть вклад женщин в защиту прав человека во всем мире. Праздник обращает внимание на риски, с которыми сталкиваются активистки из-за преследований, давления и насилия. Он также подчеркивает необходимость системной поддержки и защиты женщин, работающих в сфере прав человека. Этот день стал символом солидарности и международного внимания к женскому лидерству в правозащитном движении.

Всемирный день муравьедов

Всемирный день муравьедов посвящен сохранению этого уникального вида млекопитающих, обитающего преимущественно в Латинской Америке. Муравьеды страдают от вырубки лесов, пожаров и браконьерства, что существенно сокращает их численность. Этот день создан, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, угрожающим выживанию этих животных. Праздник подчеркивает важность защиты экосистем, в которых муравьеды играют значительную роль.

Международный день ягуара

Международный день ягуара был учрежден в 2018 году после Панамериканского саммита по вопросам сохранения дикой природы. Он направлен на охрану крупнейшей дикой кошки Западного полушария, численность которой стремительно уменьшается. Основными угрозами для вида являются вырубка Амазонии, браконьерство и фрагментация среды обитания. Международный день ягуара напоминает о важности биоразнообразия и необходимости сохранения тропических лесов.

День "Клиент не всегда прав"

Этот неофициальный ироничный праздник появился как ответ на популярное правило сервиса "Клиент всегда прав". Он обращает внимание на то, что качественный сервис невозможен без взаимного уважения между работниками и клиентами. Этот день напоминает, что иногда требования клиентов бывают необоснованными или токсичными. Праздник популярен в соцсетях, где его используют для шутливых историй из сервисной сферы.