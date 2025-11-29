$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 5386 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 14176 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 21569 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 27177 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 37956 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 26489 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 20320 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 40785 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22629 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19049 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
От дня муравьедов до дня правозащитниц: какие праздники отмечают 29 ноября

Киев • УНН

 • 478 просмотра

29 апреля мир отмечает ряд важных дат, среди которых Международный день женщин-правозащитниц, Всемирный день муравьедов и Международный день ягуара. Также в этот день отмечается неофициальный иронический праздник – День "Клиент не всегда прав".

От дня муравьедов до дня правозащитниц: какие праздники отмечают 29 ноября

29 апреля в мире отмечается ряд дат, призванных привлечь внимание к важным общественным и экологическим темам. Эти события сочетают серьезные послания с элементами просвещения и иронии, формируя более широкий взгляд на человеческие и природоохранные ценности. УНН подготовил для вас краткие описания к каждому из этих праздников. 

Международный день женщин-правозащитниц

Международный день женщин-правозащитниц возник в 2006 году по инициативе глобальных правозащитных организаций. Его целью является подчеркнуть вклад женщин в защиту прав человека во всем мире. Праздник обращает внимание на риски, с которыми сталкиваются активистки из-за преследований, давления и насилия. Он также подчеркивает необходимость системной поддержки и защиты женщин, работающих в сфере прав человека. Этот день стал символом солидарности и международного внимания к женскому лидерству в правозащитном движении.

Всемирный день муравьедов

Всемирный день муравьедов посвящен сохранению этого уникального вида млекопитающих, обитающего преимущественно в Латинской Америке. Муравьеды страдают от вырубки лесов, пожаров и браконьерства, что существенно сокращает их численность. Этот день создан, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, угрожающим выживанию этих животных. Праздник подчеркивает важность защиты экосистем, в которых муравьеды играют значительную роль.

Международный день ягуара

Международный день ягуара был учрежден в 2018 году после Панамериканского саммита по вопросам сохранения дикой природы. Он направлен на охрану крупнейшей дикой кошки Западного полушария, численность которой стремительно уменьшается. Основными угрозами для вида являются вырубка Амазонии, браконьерство и фрагментация среды обитания. Международный день ягуара напоминает о важности биоразнообразия и необходимости сохранения тропических лесов.

День "Клиент не всегда прав"

Этот неофициальный ироничный праздник появился как ответ на популярное правило сервиса "Клиент всегда прав". Он обращает внимание на то, что качественный сервис невозможен без взаимного уважения между работниками и клиентами. Этот день напоминает, что иногда требования клиентов бывают необоснованными или токсичными. Праздник популярен в соцсетях, где его используют для шутливых историй из сервисной сферы.

Алла Киосак

