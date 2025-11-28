$42.190.11
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штаб
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башнях
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
08:06 • 20003 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Государственная служба занятости назвала 10 самых распространенных ошибок, которых следует избегать на новом рабочем месте. Адаптация на новой работе не менее важна, чем ее поиск.

10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе

Многие люди уверены, что самым сложным является поиск работы, а уже после трудоустройства все становится понятным и простым. Однако в Государственной службе занятости отмечают, что адаптация на новом рабочем месте не менее важна, чем поиск новой карьеры, передает УНН.

Чтобы обойти все подводные камни на этом непростом пути, предлагаем обратить внимание на 10 самых распространенных ошибок, которых стоит избегать, как только устроившись на новую работу:

1. При трудоустройстве по специальности не стоит ждать сюрпризов на новой работе.  

Даже если у вас уже 15 лет опыта работы в какой-то сфере – это вовсе не означает, что новое место работы вас ничем не удивит. Вакансии, имеющие одинаковые требования, тождественные описания работы, идентичные должностные инструкции и такие же графики работы, на практике могут довольно сильно отличаться. Поэтому при приеме на новую работу следует быть готовым к вызовам.

2. Показывать новым коллегам, что ты ни в чем им не уступаешь.

Самой большой ошибкой нового работника является неуважение к опыту или игнорирование советов коллег. Также неправильным будет отказаться от наставника, если компания предлагает такую опцию. Возможность перенять опыт других сотрудников на новом рабочем месте – это отличный способ быстрее влиться в рабочий коллектив.

3. Верить в то, что с первого дня на работе вы будете заниматься только "крутыми делами".

В реальной жизни все будет происходить менее грандиозно. Сначала новый работник обязательно прослушает учебные курсы по пожарной профилактике, гражданской защите, инструктажи по охране труда и общие правила безопасности на предприятии. Во многих учреждениях обязательным будет инструктаж по предотвращению коррупции. Только что принятого на работу будут ознакомлять с приказами о его подразделении, правилами выхода в отпуск, должностной инструкцией и пакетом документов, который будет регулировать его будущую работу. И это – базовый минимум при каждой смене работы.

4. Сосредотачиваться на требованиях, которые касаются именно должности, а не компании в целом.

Почти каждый из нас в своей профессиональной деятельности встречал человека, который уже несколько десятков лет работает на одной должности и выполняет одну и ту же работу. Так происходит из-за сосредоточения на узких требованиях к одному единственному звену работы на предприятии. Часто такие люди наизусть могут цитировать свою должностную инструкцию, но даже примерно не представляют, чем занимаются другие сотрудники. В то же время именно сотрудничество с коллегами, смелые проекты и создание новых целей делают работника максимально заметным. Таких командных игроков чаще других переводят на более высокие должности и привлекают к выполнению более интересных задач.

5. Не отказывать никому ни в чем, чтобы не испортить свою репутацию.

Люди, которые не умеют говорить "нет", получают почти всю сверхурочную работу. Они работают в выходные и праздники и не различают рабочую и личную жизнь. А самым худшим в подобной ситуации является то, что впечатление о новом работнике формируется довольно быстро и со временем снять с себя такую дополнительную нагрузку будет значительно труднее, чем просто отказать в начале.

6. В принятии важных решений нужно ориентироваться на мнение коллеги на более высокой должности.

Каждый работник может ошибиться, из-за одной или двух неудач отношение руководства к нему не ухудшится. Если учиться на собственных ошибках, со временем это приведет к лучшему пониманию работы компании, более точным прогнозам и более взвешенным решениям. Однако, если человек не делает собственных выводов, а ориентируется исключительно на мнение коллег с большим опытом, он просто не развивается и его ценность не растет.

В Украине более 90% компаний в следующем году планируют повысить зарплату - исследование

7. Сплетничать на работе и рассказывать о себе слишком личные вещи.

Каждый человек не любит коллег, которые о нем сплетничают. Но не задумывается о последствиях, когда самостоятельно оговаривает работников. Такие действия всегда будут вредить атмосфере в коллективе и репутации клеветника. Рассказывать же излишне приватные детали жизни людям, которые не являются близкими друзьями, также является правилом дурного тона.

8. Не помнить имена своих коллег и руководителей для нового работника нормально.

Быстро выучить имена своих коллег и руководителей не менее важно, чем разобраться в своей должностной инструкции. Как мы уже отмечали, впечатление о любом человеке складывается очень быстро, и заработать репутацию коллеги, которая не уважает других, можно за несколько дней работы в новом коллективе.

9. Культура компании на сегодняшний день неважна для работников.

Если предприятие, на которое вы трудоустроились, относится спокойно к опозданиям на работу, терпит экстравагантную одежду, обращение к коллегам на "ты", допускает, что каждый работник может заходить в кабинет к директору – вы тоже можете себе позволить так себя вести. В случае, если культура компании не предусматривает подобных вещей, придется приходить вовремя, в костюме и с уважением говорить с коллегами, не забывая о субординации. Все эти особенности нужно выяснять на собеседовании, пробовать это изменить не стоит.  

10. На новом месте работы сразу же указывайте коллегам на их ошибки.

Один из главных советов Службы занятости – записывайте все, что считаете неэффективным на новом рабочем месте. Ведь через несколько месяцев вы перестанете это замечать. Однако, со временем все эти детали можно будет увидеть под другим углом. Большинство таких, на первый взгляд, несоответствий позволит в будущем оценить собственные ошибки восприятия. Остальное со временем можно будет обсудить с руководством и исправить. Но начинать нужно с понимания специфики работы, потому что одновременно с этим необходимо осознавать пути совершенствования.    

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Антонина Туманова

