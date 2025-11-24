В Украине более 90% компаний в следующем году планируют повысить зарплату - исследование

В Украине более 94% компаний в 2026 году планируют повышать зарплату сотрудникам. Насколько вырастет оплата труда и чего еще ждать сотрудникам - говорится в результатах исследования, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация, передает УНН.

Детали

Было проведено анкетирование, которое свидетельствует, что сейчас главный акцент компании делают на повышении заработной платы. 94% компаний планируют поднять уровень зарплаты, в частности 28% работодателей планируют повысить зарплату на 11-15%, 23% – на 5-10%, 10% – на 16-20%. Однако 6% компаний не планируют проводить изменения в финансовом вопросе.

Некоторые бизнесы планируют расширяться, 36% планируют увеличить количество работников, однако 55% не планируют изменений, а 17% вообще планируют сокращения.

Дополнение

Значительной проблемой на рынке труда является дефицит кадров - только 5% не испытывают нехватки сотрудников. Как отмечает Европейская Бизнес Ассоциация, эта ситуация схожа с прошлогодней, однако тогда не испытывали нехватки кадров лишь 4% работодателей.

Проблема нехватки кадров заключается в том, что количество желающих работать офлайн уменьшилось, а узкопрофильные специалисты, которые нужны на международном рынке, не владеют английским. Также проблемой стал выезд молодых специалистов 18-22 лет, 46% работодателей ощутили значительное влияние на их деятельность, 42% не ощутили влияния, а 12% отметили, что не имеют достаточно данных для четкого ответа.

Сейчас компании сталкиваются с эмоциональным выгоранием работников, и по состоянию на 2025 год 87% компаний внедрили или планируют внедрить специальные программы для поддержки ментального здоровья. Всего лишь 28% отмечают, что могут адаптироваться к психологическим вызовам в компании, а 6% считают, что не смогут совсем.

Онлайн работа остается очень распространенной, однако лишь 22% работодателей позволяют работать дистанционно всем работникам, 60% лишь части команды. Важным является то, что количество компаний, работающих исключительно из офиса, по сравнению с прошлым годом, заметно выросло с 12% в 2024 до 18% по состоянию на сегодня.

Справка

В исследовании приняли участие 126 специалистов из сферы управления персоналом (41% руководители департамента, 33% менеджеры среднего звена, 22% топ-менеджмент, 4% младший персонал).

Среди респондентов 56% представляют крупный бизнес, 32% – средний, а 12% – малый. 58% компаний являются международными, 42% – украинскими.

Исследование длилось в период со 2 октября по 1 ноября 2025 года. Участие в исследовании было анонимным.