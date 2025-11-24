$42.270.11
11:25 • 4068 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 9130 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 7830 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 7700 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 6968 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12 • 31322 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 06:19 • 22506 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00 • 23322 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28525 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 32674 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
публикации
Эксклюзивы
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 31319 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 57802 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 135301 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 97658 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 101910 просмотра
В Украине более 90% компаний в следующем году планируют повысить зарплату - исследование

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 94% компаний в Украине планируют повысить зарплаты в 2026 году, при этом 28% работодателей увеличат их на 11-15%. Дефицит кадров остается значительной проблемой, поскольку лишь 5% компаний не испытывают нехватки сотрудников.

В Украине более 90% компаний в следующем году планируют повысить зарплату - исследование

В Украине более 94% компаний в 2026 году планируют повышать зарплату сотрудникам. Насколько вырастет оплата труда и чего еще ждать сотрудникам - говорится в результатах исследования, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация, передает УНН.

Детали

Было проведено анкетирование, которое свидетельствует, что сейчас главный акцент компании делают на повышении заработной платы. 94% компаний планируют поднять уровень зарплаты, в частности 28% работодателей планируют повысить зарплату на 11-15%, 23% – на 5-10%, 10% – на 16-20%. Однако 6% компаний не планируют проводить изменения в финансовом вопросе.

Некоторые бизнесы планируют расширяться, 36% планируют увеличить количество работников, однако 55% не планируют изменений, а 17% вообще планируют сокращения.

Дополнение

Значительной проблемой на рынке труда является дефицит кадров - только 5% не испытывают нехватки сотрудников. Как отмечает Европейская Бизнес Ассоциация, эта ситуация схожа с прошлогодней, однако тогда не испытывали нехватки кадров лишь 4% работодателей.

Проблема нехватки кадров заключается в том, что количество желающих работать офлайн уменьшилось, а узкопрофильные специалисты, которые нужны на международном рынке, не владеют английским. Также проблемой стал выезд молодых специалистов 18-22 лет, 46% работодателей ощутили значительное влияние на их деятельность, 42% не ощутили влияния, а 12% отметили, что не имеют достаточно данных для четкого ответа.

Сейчас компании сталкиваются с эмоциональным выгоранием работников, и по состоянию на 2025 год 87% компаний внедрили или планируют внедрить специальные программы для поддержки ментального здоровья. Всего лишь 28% отмечают, что могут адаптироваться к психологическим вызовам в компании, а 6% считают, что не смогут совсем.

Онлайн работа остается очень распространенной, однако лишь 22% работодателей позволяют работать дистанционно всем работникам, 60% лишь части команды. Важным является то, что количество компаний, работающих исключительно из офиса, по сравнению с прошлым годом, заметно выросло с 12% в 2024 до 18% по состоянию на сегодня.

Справка

В исследовании приняли участие 126 специалистов из сферы управления персоналом (41% руководители департамента, 33% менеджеры среднего звена, 22% топ-менеджмент, 4% младший персонал).

Среди респондентов 56% представляют крупный бизнес, 32% – средний, а 12% – малый. 58% компаний являются международными, 42% – украинскими.

Исследование длилось в период со 2 октября по 1 ноября 2025 года. Участие в исследовании было анонимным.

Александра Месенко

ОбществоЭкономика
