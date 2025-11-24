В Україні понад 90% компаній наступного року планують підвищити зарплату - дослідження

$42.270.11
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9806 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8230 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 8072 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7268 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31558 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22564 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23346 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28547 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32685 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 17068 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 30461 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16923 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13029 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 10779 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
07:12 • 31574 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
23 листопада, 09:30 • 57971 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 135456 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 97811 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 102053 перегляди
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13109 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 17012 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 38210 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 48778 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 50515 перегляди
В Україні понад 90% компаній наступного року планують підвищити зарплату - дослідження

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 94% компаній в Україні планують підвищити зарплати у 2026 році, при цьому 28% роботодавців збільшать їх на 11-15%. Дефіцит кадрів залишається значною проблемою, оскільки лише 5% компаній не відчувають нестачі співробітників.

В Україні понад 90% компаній наступного року планують підвищити зарплату - дослідження

В Україні понад 94% компаній у 2026 році планують підвищувати зарплату працівникам. Наскільки зросте оплата праці та чого ще чекати співробітникам - йдеться у результатах дослідження, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, передає УНН.

Деталі

Було проведене анкетування, яке свідчить, що наразі головний акцент компанії роблять на підвищенні заробітної плати. 94% компаній  планують підняти рівень зарплатні, зокрема 28% роботодавців планують підвищити зарплату на 11-15%, 23% – на 5-10%, 10% – на 16-20%. Проте 6% компаній не планують проводити змінити у фінансовому питанні.

Деякі бізнеси планують розширятись, 36% планують збільшити кількість працівників, проте 55% не планують змін, а 17% взагалі планують скорочення.

Доповнення

Значною проблемою на ринку праці є дефіцит кадрів - тільки 5% не мають нестачу співробітників. Як зазначає Європейська Бізнес Асоціація, ця ситуація схожа з торішньою, проте тоді не мали нестачі кадрів лише 4% роботодавців.

Проблема нестачі кадрів полягає у тому, що кількість бажаючих працювати офлайн зменшилась, а вузькопрофільні спеціалісти, які потрібні на міжнародному ринку, не володіють англійською. Також проблемою став виїзд молодих фахівців 18-22 років, 46% роботодавців відчули значний вплив на їхню діяльність, 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що не мають достатньо даних для чіткої відповіді.

Наразі компанії зіштовхуються з емоційним вигоранням працівників, і станом на 2025 рік 87% компаній запровадили або планують запровадити спеціальні програми для підтримки ментального здоровʼя. Всього лиш 28% зазначають, що можуть адаптуватись до психологічних викликів у компанії, а 6% вважає, що не зможе зовсім.

Онлайн робота залишається дуже поширеною, проте лише 22% роботодавців дозволяють працювати дистанційно всім працівникам, 60% лише частині команди. Важливим є те, що кількість компаній, що працюють виключно з офісу, порівняно з минулим роком, помітно зросла з 12% у 2024 до 18% станом на сьогодні.

Довідка

У дослідженні взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом (41% керівники департаменту, 33% менеджери середньої ланки, 22% топ менеджмент, 4% молодший персонал).

Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% – середній, а 12% – малий. 58% компаній є міжнародними, 42% – українськими.

Дослідження тривало у період з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року. Участь у дослідженні була анонімною.

Олександра Месенко

