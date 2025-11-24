В Україні понад 90% компаній наступного року планують підвищити зарплату - дослідження

В Україні понад 94% компаній у 2026 році планують підвищувати зарплату працівникам. Наскільки зросте оплата праці та чого ще чекати співробітникам - йдеться у результатах дослідження, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, передає УНН.

Деталі

Було проведене анкетування, яке свідчить, що наразі головний акцент компанії роблять на підвищенні заробітної плати. 94% компаній планують підняти рівень зарплатні, зокрема 28% роботодавців планують підвищити зарплату на 11-15%, 23% – на 5-10%, 10% – на 16-20%. Проте 6% компаній не планують проводити змінити у фінансовому питанні.

Деякі бізнеси планують розширятись, 36% планують збільшити кількість працівників, проте 55% не планують змін, а 17% взагалі планують скорочення.

Доповнення

Значною проблемою на ринку праці є дефіцит кадрів - тільки 5% не мають нестачу співробітників. Як зазначає Європейська Бізнес Асоціація, ця ситуація схожа з торішньою, проте тоді не мали нестачі кадрів лише 4% роботодавців.

Проблема нестачі кадрів полягає у тому, що кількість бажаючих працювати офлайн зменшилась, а вузькопрофільні спеціалісти, які потрібні на міжнародному ринку, не володіють англійською. Також проблемою став виїзд молодих фахівців 18-22 років, 46% роботодавців відчули значний вплив на їхню діяльність, 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що не мають достатньо даних для чіткої відповіді.

Наразі компанії зіштовхуються з емоційним вигоранням працівників, і станом на 2025 рік 87% компаній запровадили або планують запровадити спеціальні програми для підтримки ментального здоровʼя. Всього лиш 28% зазначають, що можуть адаптуватись до психологічних викликів у компанії, а 6% вважає, що не зможе зовсім.

Онлайн робота залишається дуже поширеною, проте лише 22% роботодавців дозволяють працювати дистанційно всім працівникам, 60% лише частині команди. Важливим є те, що кількість компаній, що працюють виключно з офісу, порівняно з минулим роком, помітно зросла з 12% у 2024 до 18% станом на сьогодні.

Довідка

У дослідженні взяли участь 126 фахівців зі сфери управління персоналом (41% керівники департаменту, 33% менеджери середньої ланки, 22% топ менеджмент, 4% молодший персонал).

Серед респондентів 56% представляють великий бізнес, 32% – середній, а 12% – малий. 58% компаній є міжнародними, 42% – українськими.

Дослідження тривало у період з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року. Участь у дослідженні була анонімною.