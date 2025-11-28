$42.190.11
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі

Київ • УНН

 • 4050 перегляди

Державна служба зайнятості назвала 10 найпоширеніших помилок, яких варто уникати на новому робочому місці. Адаптація на новій роботі є не менш важливою, ніж її пошук.

10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі

Чимало людей впевнені, що найважчим є пошук роботи, а вже після працевлаштування все стає зрозумілим і простим. Проте у Державній службі зайнятості зауважують, що адаптація на новому робочому місці не менш важлива, ніж пошук нової кар’єри, передає УНН.

Щоб оминути всі підводні камені на цьому непростому шляху, пропонуємо звернути увагу на 10 найрозповсюдженіших помилок, яких варто уникати, щойно влаштувавшись на нову роботу:

1. При працевлаштуванні за спеціальністю годі чекати сюрпризів на новій роботі.  

Навіть, якщо у вас вже 15 років досвіду роботи в якійсь сфері – це зовсім не означає, що нове місце роботи вас нічим не здивує. Вакансії, які мають однакові вимоги, тотожні описи роботи, ідентичні посадові інструкції та такі самі графіки роботи, на практиці можуть доволі сильно відрізнятися. Тому при прийомі на нову роботу, слід бути готовим до викликів.

2. Показувати новим колегам, що ти ні у чому їм не поступаєшся.

Найбільшою помилкою нового працівника є неповага до досвіду або ігнорування порад колег. Також неправильним буде відмовитися від наставника, якщо компанія пропонує таку опцію. Можливість перейняти досвід інших співробітників на новому робочому місці – це чудовий спосіб швидше влитися у робочий колектив.

3. Вірити в те, що з першого дня на роботі ви будете займатися тільки "крутими справами".

В реальному житті все відбуватиметься менш грандіозно. Спочатку новий працівник обов’язково прослухає навчальні курси з пожежної профілактики, цивільного захисту, інструктажі з охорони праці та загальні правила безпеки на підприємстві. У багатьох установах обов’язковим буде інструктаж щодо запобігання корупції. Щойно прийнятого на роботу ознайомлюватимуть із наказами про його підрозділ, правилами виходу у відпустку, посадовою інструкцією та пакетом документів, який регулюватиме його майбутню роботу. І це – базовий мінімум при кожній зміні роботи.

4. Зосереджуватися на вимогах, які стосуються саме посади, а не компанії загалом.

Майже кожен із нас у своїй професійній діяльності зустрічав людину, яка вже кілька десятків років працює на одній посаді та виконує одну і ту ж роботу. Так відбувається через зосередження на вузьких вимогах до однієї єдиної ланки роботи на підприємстві. Часто, такі люди напам’ять можуть цитувати свою посадову інструкцію, але навіть приблизно не уявляють, чим займаються інші співробітники. В той же час саме співпраця з колегами, сміливі проєкти та створення нових цілей, роблять працівника максимально помітним. Таких командних гравців частіше за інших переводять на вищі посади та залучають до виконання цікавіших завдань.

5. Не відмовляти нікому ні в чому, щоб не зіпсувати свою репутацію.

Люди, які не вміють говорити "ні", отримують майже всю понаднормову роботу. Вони працюють у вихідні та свята та не розрізняють робоче та особисте життя. А найгіршим у подібній ситуації є те, що враження про нового працівника формується доволі швидко і з часом зняти з себе таке додаткове навантаження буде значно важче, ніж просто відмовити на початку.

6. У прийнятті важливих рішень треба орієнтуватися на думку колеги на більш високій посаді.

Кожен працівник може помилитися, через одну чи дві невдачі ставлення керівництва до нього не погіршиться. Якщо вчитися на власних помилках, згодом це призведе до кращого розуміння роботи компанії, більш точних прогнозів і зваженіших рішень. Проте, якщо людина не робить власних висновків, а орієнтується виключно на думку колег з більшим досвідом, вона просто не розвивається і її цінність не зростає.

В Україні понад 90% компаній наступного року планують підвищити зарплату - дослідження24.11.25, 14:09 • 2468 переглядiв

7. Пліткувати на роботі та розповідати про себе надто особисті речі.

Кожна людина не любить колег, які про неї пліткують. Але не задумується про наслідки, коли самостійно обмовляє працівників. Такі дії завжди шкодитимуть атмосфері в колективі та репутації наклепника. Розповідати ж надміру приватні деталі життя людям, які не є близькими друзями, також є правилом дурного тону.

8. Не пам’ятати імена своїх колег та керівників для нового працівника нормально.

Швидко вивчити імена своїх колег та керівників не менш важливо,  ніж розібратися в своїй посадовій інструкції. Як ми вже відзначали, враження про будь-яку людину складається дуже швидко, і заробити репутацію колеги, яка не поважає інших, можна за кілька днів роботи в новому колективі.

9. Культура компанії на сьогоднішній день є неважливою для працівників.

Якщо підприємство, на яке ви працевлаштувалися, ставиться спокійно до запізнень на роботу, толерує екстравагантний одяг, звернення до колег на "ти", допускає, що кожен працівник може заходити в кабінет до директора – ви теж можете собі дозволити так поводитися. У випадку, якщо культура компанії не передбачає подібних речей, доведеться приходити вчасно, в костюмі і з пошаною говорити з колегами, не забуваючи про субординацію. Всі ці особливості потрібно з’ясовувати на співбесіді, пробувати це змінити не варто.  

10. На новому місці роботи одразу ж вказуйте колегам на їх помилки.

Одна із головних порад Служби зайнятості – занотовуйте все, що вважаєте неефективним на новому робочому місці. Адже за кілька місяців ви перестанете це помічати. Проте, з часом всі ці деталі можна буде побачити під іншим кутом. Більшість таких, на перший погляд, невідповідностей дозволить у майбутньому оцінити власні помилки сприйняття. Решту з часом можна буде обговорити з керівництвом та виправити. Але розпочинати потрібно з розуміння специфіки роботи, бо одночасно з цим необхідно усвідомлювати шляхи вдосконалення.    

Як написати ідеальне резюме: поради від HR12.02.25, 15:50 • 250788 переглядiв

Антоніна Туманова

