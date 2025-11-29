ВІд дня мурахоїдів до дня правозахисниць: які свята відзначають 29 листопада

29 квітня, у світі відзначають низку дат, покликаних привернути увагу до важливих суспільних і екологічних тем. Ці події поєднують серйозні меседжі з елементами просвіти та іронії, формуючи ширший погляд на людські та природоохоронні цінності. УНН підготував для вас короткі описи до кожного з цих свят.

Міжнародний день жінок-правозахисниць

Міжнародний день жінок-правозахисниць виник у 2006 році за ініціативи глобальних правозахисних організацій. Його метою є підкреслити внесок жінок у захист прав людини в усьому світі. Свято звертає увагу на ризики, з якими стикаються активістки через переслідування, тиск та насильство. Воно також наголошує на необхідності системної підтримки та захисту жінок, що працюють у сфері прав людини. Цей день став символом солідарності та міжнародної уваги до жіночого лідерства у правозахисному русі.

Всесвітній день мурахоїдів

Всесвітній день мурахоїдів присвячений збереженню цього унікального виду ссавців, що живе переважно в Латинській Америці. Мурахоїди страждають від вирубки лісів, пожеж та браконьєрства, що суттєво скорочує їхню чисельність. Цей день створено, щоб привернути увагу до екологічних проблем, які загрожують виживанню цих тварин. Свято підкреслює важливість захисту екосистем, у яких мурахоїди відіграють значну роль.

Міжнародний день ягуара

Міжнародний день ягуара був заснований у 2018 році після Панамериканського саміту з питань збереження дикої природи. Він спрямований на охорону найбільшої дикої кішки Західної півкулі, чисельність якої стрімко зменшується. Основними загрозами для виду є вирубка Амазонії, браконьєрство та фрагментація середовища існування. Міжнародний день ягуара нагадує про важливість біорізноманіття та необхідність збереження тропічних лісів.

День "Клієнт не завжди правий"

Це неофіційне іронічне свято з’явилося як відповідь на популярне правило сервісу "Клієнт завжди правий". Воно звертає увагу на те, що якісний сервіс неможливий без взаємної поваги між працівниками та клієнтами. Цей день нагадує, що інколи вимоги клієнтів бувають необґрунтованими або токсичними. Свято популярне в соцмережах, де його використовують для жартівливих історій із сервісної сфери.