В Україні - День танкових військ: Зеленський привітав, подякувавши за відвагу та професіоналізм
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем танкових військ, подякувавши за відвагу та професіоналізм. Він зазначив, що танкові екіпажі працюють у зоні ризику, прикривають піхоту та рятують життя побратимів.
Українські танкові екіпажі у найгарячіші точки ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів. Бути танкістом – це велика відповідальність, зазначив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність.
Президент зазначив, що танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів.
Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України.
Доповнення
Також із поздоровленням звернувся міністр Оборони України Денис Шмигаль:
Танкові підрозділи – надійна броня України. Швидкість, майстерність, стійкість українських танкістів – це саме те, чого так боїться ворог.Шановні воїни! У найскладніші моменти ви проявляєте справжній героїзм. Ви швидко опанували нову техніку, яку передали Україні союзники. Ваш досвід став прикладом для вільного світу.Дякую українським танкістам за щоденний подвиг і професіоналізм. Вічна пам’ять тим, хто віддав найцінніше у боях за Україну та українців.
Нагадаємо
14 вересня відзначається також день "Обійміть свого собаку" та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.