Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
В Україні - День танкових військ: Зеленський привітав, подякувавши за відвагу та професіоналізм

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем танкових військ, подякувавши за відвагу та професіоналізм. Він зазначив, що танкові екіпажі працюють у зоні ризику, прикривають піхоту та рятують життя побратимів.

В Україні - День танкових військ: Зеленський привітав, подякувавши за відвагу та професіоналізм

Українські танкові екіпажі у найгарячіші точки ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів. Бути танкістом – це велика відповідальність, зазначив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає УНН

Деталі

Сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність. 

- заявив Зеленський. 

Президент зазначив, що танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів. 

Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України.

- ідеться у заяві Зеленського. 

Більшість уже на озброєнні ЗСУ: Австралія передала Україні першу партію танків Abrams19.07.25, 15:53 • 4371 перегляд

Доповнення

Також із поздоровленням звернувся міністр Оборони України Денис Шмигаль:

 Танкові підрозділи – надійна броня України. Швидкість, майстерність, стійкість українських танкістів – це саме те, чого так боїться ворог.Шановні воїни! У найскладніші моменти ви проявляєте справжній героїзм. Ви швидко опанували нову техніку, яку передали Україні союзники. Ваш досвід став прикладом для вільного світу.Дякую українським танкістам за щоденний подвиг і професіоналізм. Вічна пам’ять тим, хто віддав найцінніше у боях за Україну та українців.  

- наголосив міністр Оборони України.

Нагадаємо

 14 вересня відзначається також день "Обійміть свого собаку" та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. 

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль