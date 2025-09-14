День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 21988 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 47172 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 54281 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 48322 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 60347 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 36642 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 60870 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 60383 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38012 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37057 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13 вересня, 17:46 • 23562 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози13 вересня, 18:05 • 11276 перегляди
Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові13 вересня, 18:12 • 11162 перегляди
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви22:20 • 3830 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg00:23 • 11061 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 54305 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 37337 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 38174 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 60878 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 36180 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 14126 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 60383 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 48282 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 96261 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 56548 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Сьогодні, 14 вересня, відзначаються День "Обійми свого собаку", День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, День танкістів та День пам’яті жертв фашизму. Православні віряни також святкують Воздвиження Хреста Господнього.

День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, відзначається день "Обійміть свого собаку" та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, передає УНН.

День "Обійміть свого собаку"

Національний день обіймів вашого цуценяти – це зворушливе свято, яке запрошує любителів собак висловити свою прихильність до своїх пухнастих компаньйонів.

Це день, присвячений визнанню радості, товариства, й відповідальності, які цуценята приносять у життя.

Чи то ніжні обійми, чи то грайливі доторки, ця подія підкреслює особливий зв'язок між людьми та їхніми цуценятами.

Національний день обіймів цуценя виник на початку 2000-х років у США. Його точне походження досі обговорюється. Дехто говорить, що любителі собак створили його, щоб поширювати доброту та теплоту до домашніх тварин.

Інші вважають, що притулки для тварин допомогли запустити його, щоб заохотити більше людей брати тварин з притулків та підвищити обізнаність про догляд за цуценятами.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

В Україні щороку у другу неділю вересня відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Нафтова галузь – це важлива частина паливно-енергетичного комплексу країни, одна з провідних галузей в економіці України. Від професіоналізму працівників цієї сфери залежить безперебійна робота енергетичної галузі, соціальної та виробничої сфери країни.

Професійне свято встановлене в 1993 році.

Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80% - Свириденко11.09.25, 18:29 • 3302 перегляди

День танкістів (День танкових військ)

 Подія започаткована згідно з указом  Президента України від 9 вересня 2023 року.

З перших хвилин вторгнення росії танкові війська ЗСУ вступили у нерівний бій з переважаючими силами ворога, і довели свою високу майстерність.

За підрахунками експертів, на момент російського вторгнення у лавах ЗСУ було близько 850 бойових танків, ще 300 — знаходилися у резерві.

В березні Business Insider повідомляло, що за оцінками Oryx, росія втратила близько 3800 танків з 2022 року, порівняно з приблизно 1100 танками України.

День пам’яті жертв фашизму

З 1962 року прийнято вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним днем памяті жертв фашизму. Цьогоріч цей день припадає на 14 вересня. День був обраний саме у вересні, адже на цей місяць припадає дві повязнані з Другою світовою війною дати – день її початку та її повного завершення.

Це День памяті десятків мільйонів людей, які загинули в результаті гігнського, нелюдського експеременту.

 Україна сьогодні продовжує боротьбу проти ідеолога сучасного "рашизму".

Воздвиження хреста Господнього (піст)

Увечері 13 вересня у православних храмах розпочалося урочисте святкування одного з дванадесятих свят — Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього. За давньою традицією, під час бдіння, під спів великого славослів’я, священнослужителі виносять святе Древо на середину храму та звершують чин Воздвиження.

Наступного дня, 14 вересня, звершується урочиста Божественна літургія. Після відправи священики разом із вірними тричі кланяються Хресту до землі, промовляючи: "Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славимо". Це єдиний випадок у році, коли в Господське дванадесяте свято дозволяються земні поклони, адже вони виражають особливу скорботу та смирення перед величчю Христових страждань.

Київську митрополію упц визнано афілійованою з забороненою російською церквою28.08.25, 15:59 • 2580 переглядiв

Анна Мурашко

Суспільство
Укргазвидобування
Сполучені Штати Америки
Україна