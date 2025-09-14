День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, відзначається день "Обійміть свого собаку" та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, передає УНН.

День "Обійміть свого собаку"

Національний день обіймів вашого цуценяти – це зворушливе свято, яке запрошує любителів собак висловити свою прихильність до своїх пухнастих компаньйонів.

Це день, присвячений визнанню радості, товариства, й відповідальності, які цуценята приносять у життя.

Чи то ніжні обійми, чи то грайливі доторки, ця подія підкреслює особливий зв'язок між людьми та їхніми цуценятами.

Національний день обіймів цуценя виник на початку 2000-х років у США. Його точне походження досі обговорюється. Дехто говорить, що любителі собак створили його, щоб поширювати доброту та теплоту до домашніх тварин.

Інші вважають, що притулки для тварин допомогли запустити його, щоб заохотити більше людей брати тварин з притулків та підвищити обізнаність про догляд за цуценятами.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

В Україні щороку у другу неділю вересня відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Нафтова галузь – це важлива частина паливно-енергетичного комплексу країни, одна з провідних галузей в економіці України. Від професіоналізму працівників цієї сфери залежить безперебійна робота енергетичної галузі, соціальної та виробничої сфери країни.

Професійне свято встановлене в 1993 році.

День танкістів (День танкових військ)

Подія започаткована згідно з указом Президента України від 9 вересня 2023 року.

З перших хвилин вторгнення росії танкові війська ЗСУ вступили у нерівний бій з переважаючими силами ворога, і довели свою високу майстерність.

За підрахунками експертів, на момент російського вторгнення у лавах ЗСУ було близько 850 бойових танків, ще 300 — знаходилися у резерві.

В березні Business Insider повідомляло, що за оцінками Oryx, росія втратила близько 3800 танків з 2022 року, порівняно з приблизно 1100 танками України.

День пам’яті жертв фашизму

З 1962 року прийнято вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним днем памяті жертв фашизму. Цьогоріч цей день припадає на 14 вересня. День був обраний саме у вересні, адже на цей місяць припадає дві повязнані з Другою світовою війною дати – день її початку та її повного завершення.

Це День памяті десятків мільйонів людей, які загинули в результаті гігнського, нелюдського експеременту.

Україна сьогодні продовжує боротьбу проти ідеолога сучасного "рашизму".

Воздвиження хреста Господнього (піст)

Увечері 13 вересня у православних храмах розпочалося урочисте святкування одного з дванадесятих свят — Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього. За давньою традицією, під час бдіння, під спів великого славослів’я, священнослужителі виносять святе Древо на середину храму та звершують чин Воздвиження.

Наступного дня, 14 вересня, звершується урочиста Божественна літургія. Після відправи священики разом із вірними тричі кланяються Хресту до землі, промовляючи: "Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славимо". Це єдиний випадок у році, коли в Господське дванадесяте свято дозволяються земні поклони, адже вони виражають особливу скорботу та смирення перед величчю Христових страждань.

