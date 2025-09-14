Сегодня, 14 сентября, отмечается день "Обнимите свою собаку" и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, передает УНН.

День "Обнимите свою собаку"

Национальный день объятий вашего щенка – это трогательный праздник, который приглашает любителей собак выразить свою привязанность к своим пушистым компаньонам.

Это день, посвященный признанию радости, товарищества и ответственности, которые щенки приносят в жизнь.

Будь то нежные объятия или игривые прикосновения, это событие подчеркивает особую связь между людьми и их щенками.

Национальный день объятий щенка возник в начале 2000-х годов в США. Его точное происхождение до сих пор обсуждается. Некоторые говорят, что любители собак создали его, чтобы распространять доброту и теплоту к домашним животным.

Другие считают, что приюты для животных помогли запустить его, чтобы поощрить больше людей брать животных из приютов и повысить осведомленность об уходе за щенками.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины

В Украине ежегодно во второе воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Нефтяная отрасль – это важная часть топливно-энергетического комплекса страны, одна из ведущих отраслей в экономике Украины. От профессионализма работников этой сферы зависит бесперебойная работа энергетической отрасли, социальной и производственной сферы страны.

Профессиональный праздник установлен в 1993 году.

Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко

День танкистов (День танковых войск)

Событие учреждено согласно указу Президента Украины от 9 сентября 2023 года.

С первых минут вторжения россии танковые войска ВСУ вступили в неравный бой с превосходящими силами врага и доказали свое высокое мастерство.

По подсчетам экспертов, на момент российского вторжения в рядах ВСУ было около 850 боевых танков, еще 300 — находились в резерве.

В марте Business Insider сообщало, что по оценкам Oryx, россия потеряла около 3800 танков с 2022 года, по сравнению с примерно 1100 танками Украины.

День памяти жертв фашизма

С 1962 года принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма. В этом году этот день приходится на 14 сентября. День был выбран именно в сентябре, ведь на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты – день ее начала и ее полного завершения.

Это День памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента.

Украина сегодня продолжает борьбу против идеолога современного "рашизма".

Воздвижение креста Господня (пост)

Вечером 13 сентября в православных храмах началось торжественное празднование одного из двунадесятых праздников — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. По давней традиции, во время бдения, под пение великого славословия, священнослужители выносят святое Древо на середину храма и совершают чин Воздвижения.

На следующий день, 14 сентября, совершается торжественная Божественная литургия. После службы священники вместе с верующими трижды кланяются Кресту до земли, произнося: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим". Это единственный случай в году, когда в Господский двунадесятый праздник разрешаются земные поклоны, ведь они выражают особую скорбь и смирение перед величием Христовых страданий.

Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью