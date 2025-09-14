$41.310.00
В Украине - День танковых войск: Зеленский поздравил, поблагодарив за отвагу и профессионализм

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем танковых войск, поблагодарив за отвагу и профессионализм. Он отметил, что танковые экипажи работают в зоне риска, прикрывают пехоту и спасают жизни побратимов.

В Украине - День танковых войск: Зеленский поздравил, поблагодарив за отвагу и профессионализм

Украинские танковые экипажи в самых горячих точках ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов. Быть танкистом – это большая ответственность, отметил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает УНН.

Подробности

Сегодня отмечаем День танковых войск. Благодарим всех, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом – это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность.

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов.

Благодарим каждого танкиста за отвагу и профессионализм. Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая свободу Украины.

- говорится в заявлении Зеленского.

Большинство уже на вооружении ВСУ: Австралия передала Украине первую партию танков Abrams19.07.25, 15:53 • 4371 просмотр

Дополнение

Также с поздравлением обратился министр обороны Украины Денис Шмыгаль:

Танковые подразделения – надежная броня Украины. Скорость, мастерство, стойкость украинских танкистов – это именно то, чего так боится враг. Уважаемые воины! В самые сложные моменты вы проявляете настоящий героизм. Вы быстро освоили новую технику, которую передали Украине союзники. Ваш опыт стал примером для свободного мира. Благодарю украинских танкистов за ежедневный подвиг и профессионализм. Вечная память тем, кто отдал самое ценное в боях за Украину и украинцев.

- подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним

14 сентября отмечается также день "Обнимите свою собаку" и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины.

Игорь Тележников

