В Украине - День танковых войск: Зеленский поздравил, поблагодарив за отвагу и профессионализм

Украинские танковые экипажи в самых горячих точках ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов. Быть танкистом – это большая ответственность, отметил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает УНН.

Сегодня отмечаем День танковых войск. Благодарим всех, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом – это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность.

Президент отметил, что танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов.

Также с поздравлением обратился министр обороны Украины Денис Шмыгаль:

Танковые подразделения – надежная броня Украины. Скорость, мастерство, стойкость украинских танкистов – это именно то, чего так боится враг. Уважаемые воины! В самые сложные моменты вы проявляете настоящий героизм. Вы быстро освоили новую технику, которую передали Украине союзники. Ваш опыт стал примером для свободного мира. Благодарю украинских танкистов за ежедневный подвиг и профессионализм. Вечная память тем, кто отдал самое ценное в боях за Украину и украинцев.