В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки

У понеділок, 1 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Час і обсяг застосування обмежень будуть виглядати так:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 - від 0,5 до 3 черг;

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. У зв’язку з цим українцям рекомендують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

