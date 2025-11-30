В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 5678 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
15:17 • 10310 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 14466 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 17469 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 20380 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 28990 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 37805 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 30702 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26890 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23681 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
83%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto30 листопада, 08:42 • 11000 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни30 листопада, 09:03 • 11722 перегляди
У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину 30 листопада, 09:19 • 8260 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви30 листопада, 09:40 • 14647 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo30 листопада, 10:31 • 12552 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 34125 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 80381 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 63783 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 72058 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 70457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 34125 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 41861 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 58828 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 78204 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 109697 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

1 грудня в усіх регіонах України діятимуть обмеження електроенергії через російські атаки. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів триватимуть цілодобово.

В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки

У понеділок, 1 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Час і обсяг застосування обмежень будуть виглядати так:

  • Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 - від 0,5 до 3 черг;
    • Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

      Водночас в "Укренерго" зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. У зв’язку з цим українцям рекомендують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

      Нагадаємо

      Раніше в "Укренерго" відповіли на найпоширеніші запитання - хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами.

      Євген Устименко

      СуспільствоЕкономіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна