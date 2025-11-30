$42.190.00
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
15:17 • 10300 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 14456 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 17457 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 20372 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 28986 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 37801 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 30702 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26890 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23681 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

1 декабря во всех регионах Украины будут действовать ограничения электроэнергии из-за российских атак. Графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать круглосуточно.

В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики

В понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

Время и объем применения ограничений будут выглядеть так:

  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 - от 0,5 до 3 очередей;
    • Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

      В то же время в "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. В связи с этим украинцам рекомендуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

      Напомним

      Ранее в "Укрэнерго" ответили на самые распространенные вопросы - кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями.

      Евгений Устименко

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина