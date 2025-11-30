В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Киев • УНН
1 декабря во всех регионах Украины будут действовать ограничения электроэнергии из-за российских атак. Графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать круглосуточно.
В понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Детали
Время и объем применения ограничений будут выглядеть так:
- Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 -
от 0,5 до 3 очередей;
- Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 - для
промышленных потребителей.
В то же время в "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. В связи с этим украинцам рекомендуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.
Напомним
