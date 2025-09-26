У Німеччині кілька невідомих дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном у ніч на п'ятницю. Це створює нові виклики для НАТО, оскільки навчити військових Альянсу протидіяти новій загрозі може лише українська армія, пише УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка та NDR.

Деталі

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував появу невідомих дронів у німецькому небі, наголосивши, що лише українська армія може навчити партнерів протидіяти цій загрозі.

Поки єдина армія в Європі, яка може навчити НАТО боротися з БПЛА росіян - це українська. росіяни ж будуть вчити хіба армії Китаю та КНДР - зазначив Коваленко.

Коваленко додав, що це також виклик для армії США, яка також певною мірою навряд готова до подібних викликів нової війни 21 століття.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, а також поділився деталями від розвідки щодо дронів у небі Данії