П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 18530 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 12371 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 13411 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 17480 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 20018 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 31330 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 36464 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 40868 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28547 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Погода
+12°
1.1м/с
59%
763мм
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
В ЦПД прокоментували появу невідомих дронів у повітряному просторі Німеччини

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Невідомі дрони зафіксовано над Шлезвіг-Гольштейном, що створює нові виклики для НАТО. Українська армія єдина в Європі, яка може навчити Альянс протидіяти цій загрозі, за словами Андрія Коваленка.

В ЦПД прокоментували появу невідомих дронів у повітряному просторі Німеччини

У Німеччині кілька невідомих дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном у ніч на п'ятницю. Це створює нові виклики для НАТО, оскільки навчити військових Альянсу протидіяти новій загрозі може лише українська армія, пише УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка та NDR.

Деталі

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував появу невідомих дронів у німецькому небі, наголосивши, що лише українська армія може навчити партнерів протидіяти цій загрозі. 

Поки єдина армія в Європі, яка може навчити НАТО боротися з БПЛА росіян - це українська. росіяни ж будуть вчити хіба армії Китаю та КНДР

 - зазначив Коваленко.

Коваленко додав, що це також виклик для армії США, яка також певною мірою навряд готова до подібних викликів нової війни 21 століття.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, а також поділився деталями від розвідки щодо дронів у небі Данії

Обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи

- повідомив Зеленський.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Армія США
Метте Фредеріксен
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Північна Корея
Данія
Німеччина
Китай
Володимир Зеленський