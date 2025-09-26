В ЦПД прокомментировали появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Германии

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 10976 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 18460 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 12343 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 13384 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 17458 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 20009 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 31299 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 36442 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 40845 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28547 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Популярные новости
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 31000 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 22820 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 11985 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме11:19 • 13147 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 18650 просмотра
В ЦПД прокомментировали появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Германии

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Неизвестные дроны зафиксированы над Шлезвиг-Гольштейном, что создает новые вызовы для НАТО. Украинская армия единственная в Европе, которая может научить Альянс противодействовать этой угрозе, по словам Андрея Коваленко.

В ЦПД прокомментировали появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Германии

В Германии несколько неизвестных дронов были замечены над Шлезвиг-Гольштейном в ночь на пятницу. Это создает новые вызовы для НАТО, поскольку научить военных Альянса противодействовать новой угрозе может только украинская армия, пишет УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко и NDR.

Подробности

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал появление неизвестных дронов в немецком небе, подчеркнув, что только украинская армия может научить партнеров противодействовать этой угрозе. 

Пока единственная армия в Европе, которая может научить НАТО бороться с БПЛА россиян - это украинская. россияне же будут учить разве что армии Китая и КНДР

 - отметил Коваленко.

Коваленко добавил, что это также вызов для армии США, которая также в определенной степени вряд ли готова к подобным вызовам новой войны 21 века.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, а также поделился деталями от разведки относительно дронов в небе Дании

Обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который уже на следующей неделе состоится в Дании. Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе

- сообщил Зеленский.

Павел Зинченко

