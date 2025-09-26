В ЦПД прокомментировали появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Германии

В Германии несколько неизвестных дронов были замечены над Шлезвиг-Гольштейном в ночь на пятницу. Это создает новые вызовы для НАТО, поскольку научить военных Альянса противодействовать новой угрозе может только украинская армия, пишет УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко и NDR.

Подробности

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал появление неизвестных дронов в немецком небе, подчеркнув, что только украинская армия может научить партнеров противодействовать этой угрозе.

Пока единственная армия в Европе, которая может научить НАТО бороться с БПЛА россиян - это украинская. россияне же будут учить разве что армии Китая и КНДР - отметил Коваленко.

Коваленко добавил, что это также вызов для армии США, которая также в определенной степени вряд ли готова к подобным вызовам новой войны 21 века.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, а также поделился деталями от разведки относительно дронов в небе Дании