В результаті удару по аеродрому Бельбек загинув російський генерал Татаренко - ЗМІ
Київ • УНН
В результаті удару по окупованому росіянами аеродрому Бельбек, що в Криму, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант Олександр Татаренко
В результаті удару по окупованому росіянами аеродрому Бельбек, що в Криму, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загалом під час удару на "Бельбек" було ліквідовано 10 російських військовослужбовців. Один із них — командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.
Проте наразі офіційного підтвердження його загибелі немає.
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За даними російських джерел, Татаренко, який очолював 14-ту армію ВПС і ППО Центрального округу, був командувачем з 2016 року і керував авіаційною ескадрильєю.
Водночас згідно з інформацією з відкритих джерел, Татаренко був звільнений від посади та пішов з армії за вислугою років ще у 2020 році.
Доповнення
Telegram-канал "Крымский ветер" зазначає, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.
Окрім того, за даними каналу, ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.
Нагадаємо
Раніше у ЗМІ повідомили, що в результаті удару по військовому аеродрому Бельбек, що в Севастополі, українська авіація могла пошкодити пункт зв'язку росіян.
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