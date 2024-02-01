"Українські пілоти очищають Крим від росіян": Ігнат прокоментував удар по аеродрому Бельбек

Українська авіація поступово очищає окупований Крим від росіян, тож наразі залишається чекати підтверджень щодо наслідків удару по аеродрому Бельбек. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Командувач Повітряних сил подякував всім причетним за те, що російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається далеко не вперше, наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян, це зрозуміло... Крилатими ракетами, які нам передали партнери і так далі. І вчора був один з таких випадків, аеродром Бельбек зокрема, де базувалась 204 бригада тактичної авіації - розповів Ігнат.

Бавовна в окупованому Криму: командувач Повітряних сил натякнув на ураження аеродрому Бельбек

Він також заважив, що 204 бригада обов'язково повернеться додому в Крим, і для цього Повітряні сили продовжать нищити російську техніку та окупантів в Криму.

Доповнення

Окрім того, речник Повітряних сил закликав українців дочекатись офіційних підтверджень щодо наслідків "інциденту" на аеродромі Бельбек.

Є різна інформація зараз, зокрема навіть із російських джерел, ну але все ж таки треба дочекатись і супутникових знімків і підтвердження від нашої розвідки - які саме об'єкти була уражені, які наслідки. Ну і зокрема хочеться, аби більше авіаційної техніки було виведено з ладу - підкреслив Юрій Ігнат.

Також він зазначив, що для вильотів бойової авіації росія використовує не лише аеродром Бельбек. За його словами, окупанти використовують близько п'яти летовищ для нападів на Україну.

Нагадаємо

Вчора в окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також півостровом помітили роботу ППО.

Трохи згодом окупаційна влада Севастополя заявила, що про роботу ППО та нібито падіння уламків ракети. росіяни запевняють, що залишки збитої ракети впали на пустирі, у приватному секторі біля міста

Водночас місцеві заявили, що після вибухів, які пролунали під час повітряної тривоги, на півночі Севастополя розпочалась пожежа. Зазначається, що дим в районі аеродрому Бельбек, видно з різних куточків міста.