"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

Украинская авиация постепенно очищает оккупированный Крым от россиян, поэтому пока остается ждать подтверждений относительно последствий удара по аэродрому Бельбек. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

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Командующий Воздушных сил поблагодарил всех причастных за то, что российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит далеко не впервые, наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян, это понятно... Крылатыми ракетами, которые нам передали партнеры и так далее. И вчера был один из таких случаев, аэродром Бельбек в частности, где базировалась 204 бригада тактической авиации - рассказал Игнат.

Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Он также отметил, что 204 бригада обязательно вернется домой в Крым, и для этого Воздушные силы продолжат уничтожать российскую технику и оккупантов в Крыму.

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Кроме того, представитель Воздушных сил призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "инцидента" на аэродроме Бельбек.

Есть разная информация сейчас, в том числе даже из российских источников, но все же надо дождаться и спутниковых снимков и подтверждения от нашей разведки - какие именно объекты были поражены, какие последствия. Ну и в частности хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя - подчеркнул Юрий Игнат.

Также он отметил, что для вылетов боевой авиации россия использует не только аэродром Бельбек. По его словам, оккупанты используют около пяти аэродромов для нападений на Украину.

Напомним

Вчера в оккупированном россиянами Севастополе объявили воздушную тревогу. Также по полуострову заметили работу ПВО.

Чуть позже оккупационные власти Севастополя заявили, что о работе ПВО и якобы падении обломков ракеты. россияне уверяют, что остатки сбитой ракеты упали на пустыре, в частном секторе возле города

В то же время местные заявили, что после взрывов, которые прозвучали во время воздушной тревоги, на севере Севастополя начался пожар. Отмечается, что дым в районе аэродрома Бельбек, видно из разных уголков города.