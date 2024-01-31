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Наслідки повітряної тривоги: в окупованому Севастополі розпочалась пожежа в районі аеродрому Бельбек

Наслідки повітряної тривоги: в окупованому Севастополі розпочалась пожежа в районі аеродрому Бельбек

Київ • УНН

 • 27291 перегляди

Пожежа розпочалась на півночі міста, орієнтовно в районі аеродрому Бельбек. Місцеві повідомляють, що дим від вогню видно з різних районів Севастополя.

Після вибухів під час повітряної тривоги, в окупованому Севастополі розпочалась пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.

Деталі 

Зазначається, пожежа розпочалась на півночі міста, орієнтовно в районі аеродрому Бельбек. Місцеві повідомляють, що дим від вогню видно з різних районів Севастополя. 

Окрім того, до  того району приїхало багато пожежних машин.

 Місцеві також публікують фото, на якому видно смугу диму в небі.

ЗСУ завдали удару по російській радіолокаційній станції ППО в окупованому Криму30.01.24, 15:47 • 41927 переглядiв

Доповнення

Так званий "губернатор" окупованого міста михайло розважаєв заявив, що російська ППО збила "повітряну ціль". Дим, за його словами, це наслідки падіння уламків збитої "цілі" на пустир. 

Нагадаємо

Вдень в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, також росіяни перекрили рух Кримським мостом. Трохи згодом місцеві заявили, що  чули вибухи, а небі над півостровом зафіксували інверсійні сліди від ракет.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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