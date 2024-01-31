Наслідки повітряної тривоги: в окупованому Севастополі розпочалась пожежа в районі аеродрому Бельбек
Київ • УНН
Пожежа розпочалась на півночі міста, орієнтовно в районі аеродрому Бельбек. Місцеві повідомляють, що дим від вогню видно з різних районів Севастополя.
Після вибухів під час повітряної тривоги, в окупованому Севастополі розпочалась пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
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Зазначається, пожежа розпочалась на півночі міста, орієнтовно в районі аеродрому Бельбек. Місцеві повідомляють, що дим від вогню видно з різних районів Севастополя.
Окрім того, до того району приїхало багато пожежних машин.
Місцеві також публікують фото, на якому видно смугу диму в небі.
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Так званий "губернатор" окупованого міста михайло розважаєв заявив, що російська ППО збила "повітряну ціль". Дим, за його словами, це наслідки падіння уламків збитої "цілі" на пустир.
Нагадаємо
Вдень в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, також росіяни перекрили рух Кримським мостом. Трохи згодом місцеві заявили, що чули вибухи, а небі над півостровом зафіксували інверсійні сліди від ракет.