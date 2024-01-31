Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек

После взрывов во время воздушной тревоги, в оккупированном Севастополе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Отмечается, пожар начался на севере города, ориентировочно в районе аэродрома Бельбек. Местные сообщают, что дым от огня видно из разных районов Севастополя.

Кроме того, в тот район приехало много пожарных машин.

Местные также публикуют фото, на котором видно полосу дыма в небе.

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Так называемый "губернатор" оккупированного города Михаил Розважаев заявил, что российская ПВО сбила "воздушную цель". Дым, по его словам, это последствия падения обломков сбитой "цели" на пустырь.

Напомним,

Днем в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, также россияне перекрыли движение по Крымскому мосту. Чуть позже местные заявили, что слышали взрывы, а в небе над полуостровом зафиксировали инверсионные следы от ракет.