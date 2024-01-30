ВСУ нанесли удар по российской радиолокационной станции ПВО в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Утром 30 января украинские военные совершили атаку на российскую радиолокационную станцию, расположенную вблизи села Раздольное в оккупированном Россией Крыму.
Сегодня утром Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским войскам во временную оккупированном Крыму. Об этом заявил СтратКом ВСУ, передает УНН.
Детали
Утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму
Напомним
Крымские партизаны передали украинским военным координаты российских расчетов ПВО вблизи Крымского моста.
ВСУ нанесли удар по российской радиолокационной станции ПВО в оккупированном Крыму
Утром 30 января украинские военные совершили атаку на российскую радиолокационную станцию, расположенную вблизи села Раздольное в оккупированном Россией Крыму.
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