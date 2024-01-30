ЗСУ завдали удару по російській радіолокаційній станції ППО в окупованому Криму
Київ • УНН
Вранці 30 січня українські військові здійснили атаку на російську радіолокаційну станцію, розташовану поблизу села Роздольне в окупованому росією Криму.
Сьогодні вранці Збройні сили України завдали удару по російських військах в тимчасову окупованому Криму. Про це заявив СтратКом ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища роздольне в тимчасово окупованому Криму
Нагадаємо
Кримські партизани передали українським військовим координати російських розрахунків ППО поблизу Кримського мосту.