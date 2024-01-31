Уламки нібито збитої ракети впали в окупованому Севастополі
Київ • УНН
За словами призначеного росією губернатора, уламки збитої ракети впали на пустирі в окупованому Севастополі, - ніхто не постраждав.
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про роботу ППО та нібито падіння уламків ракети. Призначений росією губернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про імовірне падіння уламків, які були зафіксовані на пустирі, у приватному секторі біля міста, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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Уламки нібито збитої ракети впали в приватному секторі Севастополя, повідомляє російська влада окупованого Криму.
Військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей. У районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Ніхто не постраждав
Раніше проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на місцевого мешканця повідомляв про проліт ракети над Андріївкою у бік міста Севастополь.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що в окупованому росією Севастополі було оголошено повітряну тривогу, а на півострові було помічено робота системи протиповітряної оборони.
Наслідки повітряної тривоги: в окупованому Севастополі розпочалась пожежа в районі аеродрому Бельбек31.01.24, 17:44 • 27291 перегляд