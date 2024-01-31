Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

Во временно оккупированном Крыму сообщают о работе ПВО и якобы падении обломков ракеты. Назначенный россией губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил о вероятном падении обломков, которые были зафиксированы на пустыре, в частном секторе возле города, передает УНН с ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Обломки якобы сбитой ракеты упали в частном секторе Севастополя, сообщают российские власти оккупированного Крыма.

Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал - заявил т.н. "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местного жителя сообщал о пролете ракеты над Андреевкой в сторону города Севастополь.

Напомним,

УНН сообщал, что в оккупированном Россией Севастополе была объявлена воздушная тревога, а на полуострове была замечена работа системы противовоздушной обороны.

Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек