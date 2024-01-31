Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму, вероятно, был поражен Воздушными силами Украины. На это намекнул командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает УНН.

"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!"