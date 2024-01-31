Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  12785 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  106394 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  121921 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  124493 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  145696 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  159755 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  144941 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  137561 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135078 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131157 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 17:13  •  18420 просмотра

Read in English

Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.

Аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму, вероятно, был поражен Воздушными силами Украины. На это намекнул командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает УНН.

"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!" 

- сообщил Олещук в Telegram.

Напомним

В оккупированном россиянами Севастополе объявили воздушную тревогу. Также по полуострову заметили работу ПВО. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
krymКрым
sevastopolСевастополь
Бавовна в окупованому Криму: командувач Повітряних сил натякнув на ураження аеродрому Бельбек
Cotton in the occupied Crimea: Air Force Commander hints at the destruction of the Belbek airfield
Новости по теме

Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.

Война •   •  18420 просмотра
Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Война •   •  21191 просмотра
Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

Война •   •  17541 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Международный суд ООН опубликовал 117-страничный текст своего решения по делу Украины против россии о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации, частично удовлетворив исковые требования Украины.

Политика •   •  16311 просмотра
Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.

Политика •   •  16216 просмотра
Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.

Общество •   •  16508 просмотра
НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

По словам назначенного россией губернатора, обломки сбитой ракеты упали на пустыре в оккупированном Севастополе, - никто не пострадал.

Война •   •  20100 просмотра
Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

ЕС объявил о планах подготовить еще 20 000 украинских военнослужащих в дополнение к 40 000, которые уже прошли подготовку, в результате чего, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, к концу лета общее количество достигнет 60 000.

Война •   •  23922 просмотра
ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с помощником Государственного секретаря США Викторией Нуланд, чтобы обсудить реализацию антикоррупционной и корпоративной реформ, а также расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и использование замороженных российских активов для обороны Украины.

Политика •   •  18675 просмотра
Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн

Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщено о подозрении во внесении в е-декларации за 2020 год заведомо недостоверных сведений о владении криптовалютой на сумму 24,6 млн грн.

Политика •   •  18635 просмотра
Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн