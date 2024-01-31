Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек
Киев • УНН
Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.
Аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму, вероятно, был поражен Воздушными силами Украины. На это намекнул командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает УНН.
"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!"
Напомним
В оккупированном россиянами Севастополе объявили воздушную тревогу. Также по полуострову заметили работу ПВО.
Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек
Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.
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