Бавовна в окупованому Криму: командувач Повітряних сил натякнув на ураження аеродрому Бельбек

Аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, був уражений Повітряними силами України. На це натякнув командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає УНН.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!" - повідомив Олещук у Telegram.

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В окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також півостровом помітили роботу ППО.