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Бавовна в окупованому Криму: командувач Повітряних сил натякнув на ураження аеродрому Бельбек

Бавовна в окупованому Криму: командувач Повітряних сил натякнув на ураження аеродрому Бельбек

Київ • УНН

 • 31710 перегляди

Микола Олещук, командувач Повітряних сил, оприлюднив відео бавовни у Криму і завуальовано натякнув, що аеродром Бельбек був уражений українськими військовими.

Аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, був уражений Повітряними силами України. На це натякнув командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає УНН.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!"

 - повідомив Олещук у Telegram.

Нагадаємо

В окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також півостровом помітили роботу ППО. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
mykola-oleshchukМикола Олещук
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