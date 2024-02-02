В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  142581 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  174892 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  152346 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153650 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156491 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138876 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149204 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165601 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168881 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158442 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
telegramТелеграмма
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
sevastopolСевастополь
Loading...
Новости по теме

В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ

В результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Война •   •  22684 просмотра
В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ

Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

Фермеры в Бельгии и Нидерландах блокируют пограничные переходы в знак протеста против налогов, роста расходов, дешевого импорта и бюрократии, которые негативно влияют на их отрасль.

Новости Мира •   •  18893 просмотра
Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.

Экономика •   •  21121 просмотра
Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.

Война •   •  21602 просмотра
В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.

Война •   •  19731 просмотра
россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Программа трудоустройства беженцев из Украины в Германии пока оказалась малоуспешной: лишь 170 000 из 840 000 беженцев были трудоустроены через три месяца после ее введения.

Наши за границей •   •  17495 просмотра
Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Лидеры ЕС единогласно согласовали финансовую помощь блока Украине и преодолели очередную угрозу вето со стороны Венгрии, но процесс вступления Украины пока замедлен, поскольку страны-члены остаются настороженными относительно слишком быстрого расширения ЕС.

Политика •   •  17042 просмотра
Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как ОПЕК+ решила оставить политику добычи нефти без изменений, хотя цены были на пути к недельному падению из-за необоснованных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Экономика •   •  15850 просмотра
Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю

Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Политическая сила бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана решила исключить из партии мэра Казатина Татьяну Ермолаеву.

Политика •   •  80530 просмотра
Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Представитель Государственного департамента США заявил, что трудно понять реализацию по демилитаризованной зоне между РФ и Украиной, пока российские войска будут оставаться в некоторых частях Украины.

Война •   •  25175 просмотра
Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска