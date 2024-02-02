В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ

В результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в целом во время удара на "Бельбек" было ликвидировано 10 российских военнослужащих. Один из них - командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Однако пока официального подтверждения его гибели нет.

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По данным российских источников, Татаренко, который возглавлял 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального округа, был командующим с 2016 года и руководил авиационной эскадрильей.

В то же время согласно информации из открытых источников, Татаренко был освобожден от должности и ушел из армии по выслуге лет еще в 2020 году.

Дополнение

Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

Кроме того, по данным канала, ВСУ запустили крылатые ракеты неожиданными для россиян маршрутами: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Напомним,

Ранее в СМИ сообщили, что в результате удара по военному аэродрому Бельбек, что в Севастополе, украинская авиация могла повредить пункт связи россиян.

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