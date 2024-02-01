Вибухи на аеродромі Бельбек: ракета могла пошкодити пункт зв'язку - ЗМІ

В результаті удару по військовому аеродрому Бельбек, що в Севастополі, українська авіація могла пошкодити пункт зв'язку. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, передає УНН.

Деталі

З власних джерел ASTRA дізналась, що під час атаки на Севастополь невстановлена ракета потрапила по військовому аеродрому "Бельбек". Зазначається, що під час атаки був пошкоджений пункт зв'язку в/ч 80159, який, згідно з відкритими належить до військового аеродрому "Бельбек".

ASTRA зауважує, що у пунктів зв'язку розпочалась пожежа площею близько 30 квадратних метрів. Попередньо постраждалих немає.

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Доповнення

Коментуючи вибухи на окупованому росіянами аеродромі Бельбек, речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що українська авіація поступово очищає півострів від росіян.

Водночас Ігнат закликав українців дочекатись офіційних підтверджень щодо наслідків "інциденту" на аеродромі Бельбек.

Нагадаємо

Вчора в окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також півостровом помітили роботу ППО.

Місцеві також заявили, що після вибухів, які пролунали під час повітряної тривоги, на півночі Севастополя розпочалась пожежа. Зазначається, що дим в районі аеродрому Бельбек, видно з різних куточків міста.