Взрывы на аэродроме Бельбек: ракета могла повредить пункт связи - СМИ

В результате удара по военному аэродрому Бельбек, что в Севастополе, украинская авиация могла повредить пункт связи. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Из собственных источников ASTRA узнала, что во время атаки на Севастополь неустановленная ракета попала по военному аэродрому "Бельбек". Отмечается, что во время атаки был поврежден пункт связи в/ч 80159, который, согласно открытым данным относится к военному аэродрому "Бельбек".

ASTRA отмечает, что у пунктов связи начался пожар площадью около 30 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет.

Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Дополнение

Комментируя взрывы на оккупированном россиянами аэродроме Бельбек, спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинская авиация постепенно очищает полуостров от россиян.

В то же время Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений о последствиях "инцидента" на аэродроме Бельбек.

Напомним

Вчера в оккупированном россиянами Севастополе объявили воздушную тревогу. Также по полуострову заметили работу ПВО.

Местные также заявили, что после взрывов, которые прозвучали во время воздушной тревоги, на севере Севастополя начался пожар. Отмечается, что дым в районе аэродрома Бельбек, видно из разных уголков города.