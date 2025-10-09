В Одесі викрито заступника керівника обласного БЕБ, який вів бізнес з "лнр"

Заступнику керівника Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомлено про підозру у співпраці з державою-агресором. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

На сайті БЕБ вказано, що заступником керівника Територіального управління БЕБ в Одеській області є Олег Скупинський.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими Управління СБУ в області викрито заступника керівника Бюро економічної безпеки в Одеській області, причетного до співпраці з державою-агресором (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України) - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець БЕБ є співзасновником підприємства, яке ще з 2013 року здійснювало діяльність на території Луганської області. Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України він не лише зберіг частку у цьому бізнесі, а й продовжив отримувати з нього прибуток.

Підприємство нині працює на тимчасово окупованій території, сплачує податки до бюджету рф та фактично фінансує військову агресію проти України. На офіційному сайті компанії розміщено публікації із закликами підтримувати російських військових та посилання на ресурси для збору коштів на потреби окупаційних сил - інформує ОГП.

Ззаначається, що заступника керівника БЕБ в області та його спільника – бізнесмена з м. Дніпро, який володіє часткою у цьому ж підприємстві, – затримано. Їм оголошено про підозру.

Вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжного заходу - тримання під вартою.

Додамо

Скупінський народився у 1980 році у Луганську.

Кар’єра Скупінського:

· з 2002 до 2007 – старший державний податковий інспектор, начальник відділу, начальник юридичного відділу Державної податкової інспекції в Артемівському районі м. Луганська;

· з 2007 до 2010 – здійснював підприємницьку діяльність;

· з 2010 до 2023 – асистент, старший викладач, доцент кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

· з 2023 – заступник керівника Територіального управління БЕБ в Одеській області.

