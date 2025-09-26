12 років тюрми: заочний тюремний вирок отримав ексочільник окупаційного "уряду" рф, що діяв у Херсоні
Київ • УНН
Віцегубернатора калінінградської області рф сергія єлісєєва заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм. Він очолював окупаційний "уряд" Херсона та координував підготовку до псевдореферендуму.
За доказовою базою СБУ в Україні заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора калінінградської області рф сергія єлісєєва. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Як встановило розслідування, після захоплення Херсона кремль "відрядив" його до портового міста, де він очолив місцевий окупаційний "уряд".
Перебуваючи на "посаді", єлісєєв виступав у ролі куратора регіону, який координував контакти між місцевими гауляйтерами та військово-політичним керівництвом рф.
Також за його управління в захопленому на той час місті відбувалася підготовка до псевдореферендуму на підтримку "приєднання" області до складу росії.
Для масової інформпідтримки фейкового плебісциту єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну "телерадіокомпанію Таврія", яка стала місцевим рупором кремля.
Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних медіаресурсів москви, зокрема на телеканалі "росія 24", де виправдовував збройну агресію рф та окупацію південних регіонів нашої держави. Напередодні звільнення обласного центру зловмисник втік на лівобережну частину Херсонщини, а згодом – до рф, де повернувся в адміністрацію Калінінградської област
За матеріалами слідчих СБУ суд заочно визнав єлісєєва винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь у заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).
Оскільки засуджений переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.
