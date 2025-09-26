12 років тюрми: заочний тюремний вирок отримав ексочільник окупаційного "уряду" рф, що діяв у Херсоні

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 1676 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5770 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13202 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18040 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26386 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32369 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37069 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28229 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39791 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35881 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі ПоттераPhoto26 вересня, 04:40 • 9854 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24492 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16164 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 4948 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10438 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10489 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 26383 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32368 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37067 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 35830 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16229 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24553 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 32456 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 40356 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 73661 перегляди
Актуальне
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

12 років тюрми: заочний тюремний вирок отримав ексочільник окупаційного "уряду" рф, що діяв у Херсоні

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Віцегубернатора калінінградської області рф сергія єлісєєва заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм. Він очолював окупаційний "уряд" Херсона та координував підготовку до псевдореферендуму.

12 років тюрми: заочний тюремний вирок отримав ексочільник окупаційного "уряду" рф, що діяв у Херсоні

За доказовою базою СБУ в Україні заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора калінінградської області рф сергія єлісєєва. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, після захоплення Херсона кремль "відрядив" його до портового міста, де він очолив місцевий окупаційний "уряд".

Перебуваючи на "посаді", єлісєєв виступав у ролі куратора регіону, який координував контакти між місцевими гауляйтерами та військово-політичним керівництвом рф.

Також за його управління в захопленому на той час місті відбувалася підготовка до псевдореферендуму на підтримку "приєднання" області до складу росії.

Для масової інформпідтримки фейкового плебісциту єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну "телерадіокомпанію Таврія", яка стала місцевим рупором кремля.

Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних медіаресурсів москви, зокрема на телеканалі "росія 24", де виправдовував збройну агресію рф та окупацію південних регіонів нашої держави. Напередодні звільнення обласного центру зловмисник втік на лівобережну частину Херсонщини, а згодом – до рф, де повернувся в адміністрацію Калінінградської област

- йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідчих СБУ суд заочно визнав єлісєєва винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
    • ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь у заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).

      Оскільки засуджений переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

      Заочно засуджено експредставника Президента України в Криму: йому дали 11 років за держзраду25.09.25, 18:01 • 5472 перегляди

      Ольга Розгон

      Війна в УкраїніКримінал та НП
      Калінінградська область
      Служба безпеки України
      Україна
      Херсон