Заочно засуджено експредставника Президента України в Криму: йому дали 11 років за держзраду

Депутата Севастопольської міської ради VI скликання визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 11 років позбавлення волі. Він брав участь у голосуванні за проведення "загальнокримського референдуму" та прийняття декларації про "незалежність" Криму, допомагаючи державі-агресору. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, передає УНН.

За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 11 років позбавлення волі заочно засуджено депутата Севастопольської міської ради VI скликання. Його визнано винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) - ідеться у дописі.

Прокурори довели, що у березні 2014 року засуджений взяв участь у засіданні Севастопольської міської ради та віддав голос за підтримку рішення "Про участь в проведенні загальнокримського референдуму".

Також, всупереч вимогам Конституції України, депутат проголосував за прийняття "Декларації про незалежність АР Крим та м. Севастополя". Зокрема, "документ" передбачав входження півострова на правах суб’єкта федерації до складу рф.

"Своїми діями засуджений надав допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Указом Президента України введено в дію рішення РНБО, яким до засудженого безстроково застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - додали у прокуратурі.

