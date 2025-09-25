$41.410.03
16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
Заочно засуджено експредставника Президента України в Криму: йому дали 11 років за держзраду

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

Експредставника Президента України в Криму заочно засуджено до 11 років позбавлення волі за державну зраду. Він брав участь у голосуванні за проведення "загальнокримського референдуму" та прийняття декларації про "незалежність" Криму.

Заочно засуджено експредставника Президента України в Криму: йому дали 11 років за держзраду

Депутата Севастопольської міської ради VI скликання визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 11 років позбавлення волі. Він брав участь у голосуванні за проведення "загальнокримського референдуму" та прийняття декларації про "незалежність" Криму, допомагаючи державі-агресору. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, передає УНН.

За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 11 років позбавлення волі заочно засуджено депутата Севастопольської міської ради VI скликання. Його визнано винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)

- ідеться у дописі.

Прокурори довели, що у березні 2014 року засуджений взяв участь у засіданні Севастопольської міської ради та віддав голос за підтримку рішення "Про участь в проведенні загальнокримського референдуму".

Також, всупереч вимогам Конституції України, депутат проголосував за прийняття "Декларації про незалежність АР Крим та м. Севастополя". Зокрема, "документ" передбачав входження півострова на правах суб’єкта федерації до складу рф.

"Своїми діями засуджений надав допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Указом Президента України введено в дію рішення РНБО, яким до засудженого безстроково застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - додали у прокуратурі.

В ЄС відреагували на засудження у рф балерини, яка задоналита Україні менше 50 євро16.08.24, 20:05 • 20566 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаКримінал та НП
Державний кордон України
Крим
Україна
Севастополь