10:41 • 12399 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 38968 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 29734 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 55444 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 55562 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74065 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55308 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47112 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42848 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 73073 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Заочно осужден экс-представитель Президента Украины в Крыму: ему дали 11 лет за госизмену

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Экс-представитель Президента Украины в Крыму заочно приговорен к 11 годам лишения свободы за государственную измену. Он участвовал в голосовании за проведение "общекрымского референдума" и принятие декларации о "независимости" Крыма.

Заочно осужден экс-представитель Президента Украины в Крыму: ему дали 11 лет за госизмену

Депутат Севастопольского городского совета VI созыва признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 11 годам лишения свободы. Он участвовал в голосовании за проведение "общекрымского референдума" и принятие декларации о "независимости" Крыма, помогая государству-агрессору. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, передает УНН.

По публичному обвинению прокуратуры автономии к 11 годам лишения свободы заочно приговорен депутат Севастопольского городского совета VI созыва. Он признан виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что в марте 2014 года осужденный принял участие в заседании Севастопольского городского совета и отдал голос в поддержку решения "Об участии в проведении общекрымского референдума".

Также, вопреки требованиям Конституции Украины, депутат проголосовал за принятие "Декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя". В частности, "документ" предусматривал вхождение полуострова на правах субъекта федерации в состав РФ.

"Своими действиями осужденный оказал помощь государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Указом Президента Украины введено в действие решение СНБО, которым к осужденному бессрочно применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - добавили в прокуратуре.

В ЕС отреагировали на осуждение в рф балерины, которая задоналита Украине менее 50 евро16.08.24, 20:05 • 20566 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Крым
Украина
Севастополь