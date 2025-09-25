Заочно осужден экс-представитель Президента Украины в Крыму: ему дали 11 лет за госизмену

Депутат Севастопольского городского совета VI созыва признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 11 годам лишения свободы. Он участвовал в голосовании за проведение "общекрымского референдума" и принятие декларации о "независимости" Крыма, помогая государству-агрессору. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, передает УНН.

По публичному обвинению прокуратуры автономии к 11 годам лишения свободы заочно приговорен депутат Севастопольского городского совета VI созыва. Он признан виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) - говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что в марте 2014 года осужденный принял участие в заседании Севастопольского городского совета и отдал голос в поддержку решения "Об участии в проведении общекрымского референдума".

Также, вопреки требованиям Конституции Украины, депутат проголосовал за принятие "Декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя". В частности, "документ" предусматривал вхождение полуострова на правах субъекта федерации в состав РФ.

"Своими действиями осужденный оказал помощь государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Указом Президента Украины введено в действие решение СНБО, которым к осужденному бессрочно применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - добавили в прокуратуре.

В ЕС отреагировали на осуждение в рф балерины, которая задоналита Украине менее 50 евро