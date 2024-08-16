В ЕС отреагировали на осуждение в рф балерины, которая задоналита Украине менее 50 евро
Киев • УНН
ЕС шокирован приговором гражданке рф/США Ксении Карелиной за пожертвование украинской организации менее 50 евро. Суд рф приговорил балерину к 12 годам за "госизмену" за перевод средств фонду Razom for Ukraine.
В ЕС отреагировали на осуждение американской балерины, которая задонатила украинской общественной организации менее 50 евро, передает УНН.
"Шокирует приговор к 12 годам заключения гражданке россии/США Ксении Карелиной за пожертвование украинской общественной организации на сумму менее 50 евро!
ЕС призывает рф освободить всех узников совести и прекратить репрессии против антивоенных протестующих", - сообщила спикер по иностранным делам и политики безопасности ЕС Набила Массрали.
Напомним
Суд в рф сприговорил балерину из США Ксению Карелину, которая является уроженкой Свердловской области россии, к 12 годам тюрьмы по статье "госизмена" за то, что она перевела в украинский фонд Razom for Ukraine около 50 долларов со своего американского счета. В феврале 2024 года ее задержали в Екатеринбурге.