В ЕС отреагировали на осуждение в рф балерины, которая задоналита Украине менее 50 евро

В ЕС отреагировали на осуждение американской балерины, которая задонатила украинской общественной организации менее 50 евро, передает УНН.

"Шокирует приговор к 12 годам заключения гражданке россии/США Ксении Карелиной за пожертвование украинской общественной организации на сумму менее 50 евро!

ЕС призывает рф освободить всех узников совести и прекратить репрессии против антивоенных протестующих", - сообщила спикер по иностранным делам и политики безопасности ЕС Набила Массрали.

Напомним

Суд в рф сприговорил балерину из США Ксению Карелину, которая является уроженкой Свердловской области россии, к 12 годам тюрьмы по статье "госизмена" за то, что она перевела в украинский фонд Razom for Ukraine около 50 долларов со своего американского счета. В феврале 2024 года ее задержали в Екатеринбурге.